Осадчая обратилась к украинцам после очередной ракетной атаки: мы еще злее и еще больше хотим делать ради победы

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая обратилась к соотечественникам после очередной массированной ракетной атаки, которую осуществила страна-агрессор Россия 26 января. Звезда напомнила украинцам: какие бы трудности не вставали перед нами, мы должны не отчаиваться, а закаляться, становиться сильнее и с еще большим усердием работать на будущую победу.

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Мотивирующие слова Осадчая разместила на личной странице в Instagram. Она также точно описала "новую реальность" украинцев.

"Шахидные атаки и ракетные обстрелы с перерывом на четыре часа сна... Ночью считали залпы ПВО, утром ракеты в сторону города. В нашей новой реальности мы подстраиваем жизнь под тревоги, переносим дела из-за ракетных атак. Это невозможно объяснить никому в мире, кроме как показать, как живут украинцы. Да, мы не из камня, и наши нервы расшатываются, но мы не можем сесть и расклеиться. После каждой такой ночи и утра мы еще злее и еще больше хотим делать ради победы", – написала ведущая мощные слова.

Вместе с тем она обратилась к россиянам, поинтересовавшись, кого они собрались побеждать. Осадчая напомнила, что украинцы адаптируются ко всем вызовам, которые бросает им война, но главное – не собираются сдаваться.

"Нет света – будет генератор! Нет воды – найдется вода в бутылке! Нет связи – подстроим павербанк к роутеру! Главное, чтобы были МЫ!" – резюмировала знаменитость, отметив, что выражает соболезнования близким погибших в результате атаки 26 января.

Напомним, утром 26 января российские террористы выпустили по территории Украины не менее 30 ракет. Враг осуществил запуски со стратегических бомбардировщиков ТУ-95МС.

Как сообщал OBOZREVATEL, жизнь каждого украинца разделилась на до и после 24 февраля. Страшно поверить, что скоро мы вновь увидим в календаре эту роковую дату, что будет означать год борьбы украинского народа с российским агрессором в полномасштабной войне. Ранее Осадчая поделилась размышлениями на эту тему.

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