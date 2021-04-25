Осадчая и Горбунов в финале "Голоса країни-11" появились в вечерних образах. Фото
В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". Для суперфинала звездные ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая выбрали праздничные наряды.
Так, Осадчая вышла на главную украинскую сцену в пышном вечернем платье черного цвета, которое было декорировано крупными камнями в зоне декольте. Она подчеркнула наряд массивными серьгами и объемным колье. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Кроме того, на лице у знаменитости был нанесен выразительный макияж с использованием коричнево-серых теней.
Юрий же был одет в бархатный пиджак темного оттенка, а также черные классические брюки. Завершала деловой стиль аккуратная бабочка, подобранная в тон ко всей одежде.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" выступил участник Сергей Нейчев и украинский певец Александр Пономарев – они спели песню "Варто чи ні".
Также во время 13 выпуска шоу "Голос країни-11" Олег Винник спел со своими подопечными, участниками проекта Сергеем Нейчевым и Галиной Курышко, известную песню под названием "Біла голубка".