Осадчая и Горбунов в финале "Голоса країни-11" появились в вечерних образах. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
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Осадчая и Горбунов появились в вечерних нарядах

В воскресенье, 25 апреля, на телеканале "1+1" показали 14 выпуск вокального талант-шоу "Голос країни-11". Для суперфинала звездные ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая выбрали праздничные наряды.

Так, Осадчая вышла на главную украинскую сцену в пышном вечернем платье черного цвета, которое было декорировано крупными камнями в зоне декольте. Она подчеркнула наряд массивными серьгами и объемным колье. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, на лице у знаменитости был нанесен выразительный макияж с использованием коричнево-серых теней.

Юрий же был одет в бархатный пиджак темного оттенка, а также черные классические брюки. Завершала деловой стиль аккуратная бабочка, подобранная в тон ко всей одежде.

Осадчая и Горбунов в финале "Голоса країни-11".
Осадчая и Горбунов появились в праздничных нарядах.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

  • В воскресенье, 18 апреля, на телеканале "1+1" во время 13 выпуска популярного шоу "Голос країни-11" выступил участник Сергей Нейчев и украинский певец Александр Пономарев – они спели песню "Варто чи ні".

  • Также во время 13 выпуска шоу "Голос країни-11" Олег Винник спел со своими подопечными, участниками проекта Сергеем Нейчевым и Галиной Курышко, известную песню под названием "Біла голубка".

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