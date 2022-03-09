Оркестр 'Киев-Классик' выступил на Майдане Незалежности с призывом закрыть небо над Украиной

9 марта, в день рождения гения и пророка украинского народа Тараса Шевченко, на Майдане Незалежности прошла художественная акция "Вільне небо/Free Sky". Музыканты оркестра "Киев-Классик" сыграли в сердце столицы гимн Украины и Европы, а также многие произведения именитых украинских композиторов.

Инструменталисты под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО во имя мира Германа Макаренко при поддержке Национальной музыкальной академии своим выступлением хотели привлечь внимание мировых лидеров и призвать их закрыть небо над Украиной. Видео уличного концерта в центре Киева транслировалось во время телемарафона UAразом.

Видео дня

В исполнении оркестра украинцы услышали фрагмент балета "Лилея" украинского композитора Константина Данькевича по одноименной балладе Тараса Шевченко, "Казачок" Семена Гулака-Артемовского, украинскую народную песню "Ніч яка місячна", фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко.

"Мы хотим, чтобы музыка мира, музыка жизни в нашем исполнении дошла до сердца каждого жителя свободного мира и лидеров этих стран и помогла им найти решение, которое бы сделало безопасным украинское небо, под которым мы будем выступать", – прокомментировал дирижер Герман Макаренко.

Лише перевірена інформація у нас у Telegram-каналі obozrevatel. Не ведіться на фейки!