Опубликованы архивные фото с Елизаветой II из нового фильма о ней

В сети опубликовали уникальные кадры с королевой Великобритании Елизаветой ІІ и принцем Филиппом, которые продемонстрируют в фильме The Queen Unseen.

В документальной киноленте покажут, что Елизавета II – любящая жена, мать, а также любительница природы. Соответствующие снимки опубликовало издание Express (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Известно, что архивные фото авторы картины взяли из домашнего архива королевской семьи. Многие из них были сделаны в 1953 году, когда Елизавета II с супругом Филиппом на полгода покинули Великобританию, оставив во дворце детей. В результате супруги посетили страны Содружества наций.

Кроме того, в фильме покажут любовь Елизаветы II к природе. Она обожает лошадей, а на территории Виндзорского дворца расположена ферма с коровами, куда королева часто наведывалась.

Также в ленте продемонстрируют рабочие встречи Елизаветы II. На кадрах можно будет увидеть, как королева беседовала с президентами и другими известными политиками.

Елизавета II – царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховный главнокомандующий вооруженными силами Великобритании, верховный глава Церкви Англии, Глава Содружества Наций.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали новые фото королевы Великобритании Елизаветы II с ее сыном принцем Чарльзом. Снимки, сделанные королевским фотографом Крисом Джексоном, опубликовал Букингемский дворец на странице в Instagram.