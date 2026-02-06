'Он умер от голода и холода'. Вдова Поклада рассказала о трагической смерти известного кинооператора

4 февраля в возрасте 82 лет отошел в вечность известный кинооператор Павел Лойко. Как сообщила вдова легендарного украинского композитора Игоря Поклада – Светлана Поклад – причиной смерти деятеля культуры стали "холод и голод".

О трагедии она рассказала на личной странице в Facebook. По словам Светланы Поклад, в последнее время Павел Лойко и его жена имели трудное финансовое положение, поэтому даже не могли себе позволить нормально питаться.

"Ночью умер сосед. И теперь самое страшное – он умер от голода и холода... Семья – он и жена, больше никого. К сожалению, они были отшельниками, никого в свою жизнь не пускали. Максимум – добрый день, добрый вечер. А так участочек, огородик и возраст 80+. Только сегодня вдова рассказала, что уже две недели они сидели на воде, потому что не было денег на еду. Вчера сердце мужчины остановилось, не выдержало", – написала вдова композитора.

Как отметила Светлана Поклад, жена Павла Лойко не смогла бы устроить достойную церемонию прощания, однако благодаря огласке на трагедию обратил внимание староста Ворзеля Вячеслав Преподобный. Он сообщил, что кинооператора похоронят за счет местного бюджета. Светлана Поклад также выразила надежду, что вдова Лойко Лидия не останется сама в трудном положении, а социальные службы будут ей помогать.

Кроме того, жена покойного Игоря Поклада обратилась ко всем украинцам с призывом поддерживать друг друга в наши сложные времена, а особенно обращать внимание на пожилых людей и молодых мам.

"Пожалуйста, оглянитесь вокруг себя. Вспомните, возможно, где-то рядом с вами замерзает пожилой человек ... Возможно, мама не может выйти с ребенком со своего 5-10-25 этажа! А ей нужно выйти хоть в магазин! Объединяйтесь! Не проходите мимо, не будьте равнодушными, пожалуйста! Я помню, как мы это делали в оккупации и уже после эвакуации в нашем киевском доме!", – отметила вдова композитора.

Что известно о кинооператоре

Павел Лойко родился 8 июля 1943 года. Он окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, после чего долгое время работал в Национальной киностудии художественных фильмов имени Александра Довженко. Павел Лойко участвовал в съемках многих проектов, в частности, "Пропавшая грамота" и "Ральф, здравствуй".

Как отметила Светлана Поклад, кинооператор проживал в Ворзеле с 90-х годов.

