Оля Полякова заявила, что ее ограбили, и рассказала, кто это сделал: у меня есть видео

Певица Оля Полякова рассказала об ограблении – у нее украли телефон. Артистка призналась, что произошло это тогда, когда она нечаянно уронила гаджет, а теперь думает, сделать ли вора известным на всю Украину.

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По словам знаменитости, неизвестный мужчина, увидев "добычу", подбежал к ней и быстро подобрал смартфон. Сейчас Полякова пользуется другим телефоном, с которого записала видеообращение к фанатам в InstaStories.

Артистка сообщила, что момент кражи попал на видео. Поэтому она имеет доказательства, но колеблется, к кому обращаться в первую очередь: в правоохранительные органы или сделать этого человека "известным на весь интернет".

"У меня вчера украли телефон, и у меня есть видео, как его воруют. Я сначала его уронила, а потом чувак бежал и подобрал. И теперь у меня вопрос, а что мне делать? Идти с этим видео в полицию или писать ему объявления? Делать ли его известным на весь интернет?" – высказалась певица.

Об этом инциденте Полякова сообщила около 17 часов назад и до сих пор не опубликовала в сети видео с кражей. Это может свидетельствовать о том, что артистка уже подала доказательства в полицию или пока не выходила на связь.

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова поддержала ЛГБТ перед тысячами фанатов на концерте во Дворце спорта. Артистка вышла на сцену с флагом сообщества и обратилась к украинцам.

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