Оля Полякова показала свой загородный дом и хозяйство со свиньями и лошадями

Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит ее загородный дом, в котором она недавно провела один день вместе с детьми. Звезда показала, что там есть камин, комната с панорамными окнами, а на территории – хозяйство со свиньями и лошадями.

На кадрах, которые певица опубликовала на личной странице в Instagram-stories, появились и ее дочки, пишет НВ. Женская часть семейства расположились на креслах вокруг стола, общались и смотрели в окно (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных фото показан огромный белый камин с настоящим огнем. Судя по данному снимку, можно понять, что пол в загородном доме Поляковой мраморный.

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На другом фото позирует старшая дочь знаменитости, 16-летняя Маша. Она сидит в деревянном кресле возле стола, на котором подушки белого цвета с принтом в цветок, а на ее фоне можно рассмотреть огромные панорамные окна.

Напротив Марии, на диване также белого цвета, сидела ее сестра Алиса, которая наблюдала за тем, что происходит за окнами.

Позже Оля Полякова показала свое хозяйство, среди которого были свиньи, лошади и собака по кличке Азуми.

"Ох, какие красивые свиночки у нас, а какие красивые коники. Вы мои прекрасные. Свинки, ну шо вы, салка наели? Давайте-давайте, а то Пасха уже скоро", — рассказала певица на видео.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова –38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова устроила фурор среди подписчиков благодаря роскошному образу. Певица предстала в красном мини-платье, выставив обнаженные ноги на показ.