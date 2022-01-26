Оля Полякова показала свой загородный дом и хозяйство со свиньями и лошадями

Анна Яковлева
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Оля Полякова показала свой загородный дом и хозяйство со свиньями и лошадями

Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит ее загородный дом, в котором она недавно провела один день вместе с детьми. Звезда показала, что там есть камин, комната с панорамными окнами, а на территории – хозяйство со свиньями и лошадями.

На кадрах, которые певица опубликовала на личной странице в Instagram-stories, появились и ее дочки, пишет НВ. Женская часть семейства расположились на креслах вокруг стола, общались и смотрели в окно (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованных фото показан огромный белый камин с настоящим огнем. Судя по данному снимку, можно понять, что пол в загородном доме Поляковой мраморный.

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Камин в доме певицы.

На другом фото позирует старшая дочь знаменитости, 16-летняя Маша. Она сидит в деревянном кресле возле стола, на котором подушки белого цвета с принтом в цветок, а на ее фоне можно рассмотреть огромные панорамные окна.

Дочка певицы - Мария.

Напротив Марии, на диване также белого цвета, сидела ее сестра Алиса, которая наблюдала за тем, что происходит за окнами.

Дочка певицы - Алиса.

Позже Оля Полякова показала свое хозяйство, среди которого были свиньи, лошади и собака по кличке Азуми.

Хозяйство в доме певицы.
Хозяйство в доме певицы.

"Ох, какие красивые свиночки у нас, а какие красивые коники. Вы мои прекрасные. Свинки, ну шо вы, салка наели? Давайте-давайте, а то Пасха уже скоро", — рассказала певица на видео.

Алиса играется с собакой.

Коротко о знаменитости:

  • Оля Полякова –38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова устроила фурор среди подписчиков благодаря роскошному образу. Певица предстала в красном мини-платье, выставив обнаженные ноги на показ.

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