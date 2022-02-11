Оля Полякова похвасталась отдыхом на Шри-Ланке и засветила виллу с собственным пляжем

Популярная украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых с семьей и друзьями на Шри-Ланку (остров в Индийском океане). Знаменитость показала вид на океан, который раскрывается с частной виллы.

Соответствующие кадры она опубликовала на личной странице в Instagram-stories. Сначала артистка показала красивый закат на Шри-Ланке, а после продемонстрировала, как сидит возле бассейна на фоне океана и компании людей (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Всем привет, дорогие мои. Выхожу к вам в первый раз. Что-то я подустала и не могла даже снимать stories. Но, теперь я отдохнула и могу. Я нахожусь на Шри-Ланке вместе со своими друзьями и семьей. Мы снимаем виллу частную на две семьи", – рассказала Полякова.

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Она добавила, что в таком составе ездят отдыхать на Шри-Ланку уже в четвертый раз. Также она похвасталась тем, что у них собственный пляж, на котором никого крое них нет.

"Ни одного человека нет, мы в совершенной приватности находимся, тут даже местные не ходят. Будто мы здесь на острове одни. В этом кайф Шри-Ланки и частной виллы. И кстати, это дешевле в 3-5 раз, чем в отеле. А уровень вилл всегда хороший, ну за определенные деньги", – сказала Полякова.

На опубликованных кадрах можно заметить, что певица сидит на краю бассейна, который находится перед пляжем и океаном.

Stories Оля Полякова записывала в черном сдельном купальнике с надписью, а также на ней были надеты украшения в виде цепочки с крестом. Кроме того, артистка снимала видео, позируя на камеру без грамма макияжа.

Коротко о знаменитости:

Оля Полякова – 38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая. Судья и тренер 12-го сезона проекта "Голос країни". Родом из Винницы. Супруга бизнесмена Вадима Полякова, с которым воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Оля Полякова показала, как выглядит ее загородный дом. Звезда показала, что там есть камин, комната с панорамными окнами, а на территории – хозяйство со свиньями и лошадями.