54-летняя Ольга Сумская на отдыхе сразила поклонников своей фигурой. Фото

54-летняя актриса и телеведущая Ольга Сумская вместе с супругом Виталием Борисюком и младшей дочкой Анной наслаждаются отдыхом в Египте. Знаменитость показала кадры с бассейна, где она позирует в купальнике вишневого цвета, демонстрируя подтянутую фигуру и пышное декольте.

Также на личной странице в Instagram, она опубликовала фото, где она в обнимку с мужем Виталием. Отметим, что звездная семья отдыхает в модном отеле Rixos Premium Magawish.

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Судя по фото, Ольга была с минимумом макияжа. Звезда только подчеркнула глаза и нанесла блеск на губы. Но, отметим, что Ольга не раз позировала и без мейка-апа, показывая свою естественную красоту.

Коротко о знаменитости:

Ольга Сумская – украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины. Снималась в таких фильмах, как "Письмо по ошибке", "С меня хватит", "Тени незабытых предков", мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки", телесериале "Роксолана", а также многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Сумская публиковала короткий видеоролик, в котором позировала в сексуальном купальнике цвета бордо. Кроме этого, она рассказала нюансы во время отдыха за границей.