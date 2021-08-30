Ольга Фреймут показала редкое фото со старшей дочерью в Лос-Анджелесе

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут отправилась вместе со своей 15-летней дочерью в Лос-Анджелес, где девушка будет учиться. Знаменитость поехала вместе со Златой в Штаты, чтобы помочь ей с переездом.

Соответствующие фото звездная мама опубликовала на личной страничке в Instagram. "Большие надежды на Злату. Ты — обновленная версия меня. Удачи", — написала Фреймут.

На снимке телеведущая с дочкой стоят близко друг к другу на фоне ночного Лос-Анджелеса. Ольга позирует в сером платье и красных босоножках, а ее дочь в черном кожаном пальто и в таких же шлепанцах.

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Поклонники телеведущей засыпали комплиментами ее и дочь Злату. Однако были и те, кто раскритиковали Ольгу за то, что пост написан английским языком.

"Очень красивые", "Прекрасные", "Красотки", "Обожаю вас", "Невероятные леди", "Вы очень красивая женщина и дочь замечательная", "Позиционируете себя как патриот, а на деле?", "Украинским языком слабо?", – пишут люди.

Фреймут решила ответить одному из хейтеров, написав, что Злата гражданка Великобритании.

"Напомню — Злата гражданка Великобритании. Имеет право на английский язык, как мы на украинский. Хорошего вечера", — ответила звезда.

К слову, молодая девушка, которая родилась в 2006 году в Лондоне, получила британский паспорт еще в марте этого года. Ее отцом является британец Нил Митчелл.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ольга Фреймут рассекретила свой доход от социальной сети Instagram.