Ольга Фреймут объяснила, почему сумку нужно носить только на левом плече. Фото

Украинская телеведущая, писательница и журналистка Ольга Фреймут продолжает знакомить свою аудиторию с правилами этикета. Она объяснила, что сумку необходимо носить на левом плече, потому что правой рукой человек здоровается, а сумка может стать преградой для этого.

Соответствующей информацией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Она также рассказала о других, не менее важных вещах (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Сумочку на лямке носим на правом плече? Нет! На левом нужно, потому что правой рукой мы здороваемся, чтобы не запутаться", – объяснила подробнее звезда.

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Кроме того, Фреймут заявила, что показывать пальцем можно только на неживые предметы, при кашле рот нужно прикрывать левой рукой, вместе с солью правильно подавать сразу и перец.

Позднее на странице телеведущей появилось stories, на котором она сфотографировала незнакомого мужчину. Тот прогуливался по городу без футболки.

"Ходить оголенным по городу? Нет! Нет! Нет! Мужчины, представьте, что женщины тоже начнут так делать…" – написала Фреймут.

Коротко о знаменитости:

Ольга Фреймут – украинская телеведущая, писательница, журналистка, актриса и модель.

На 5 канале Фреймут познакомилась с Александром Ракоедом, главным режиссером канала, который вскоре стал ее мужем. Они не были женаты официально, оформив только церковный брак. Через несколько лет они расстались.

Дочь Злату родила 17 февраля 2006 в Лондоне от британца Нила. 8 мая 2016 года родила сына Валерия. 28 июня 2017 родилась дочь Евдокия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга Фреймут поделилась с поклонниками архивным фото из детства, на котором позировала вместе с братом Артуром. Она опубликовала его в честь дня рождения мужчины. Известно, что брат ведущей на сегодняшний день работает инспектором и проверяет АЗС.