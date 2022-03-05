Украина заочно арестовала Олега Газманова и объявила его в международный розыск

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о том, что украинский суд заочно арестовал российского эстрадного певца Олега Газманова. Артиста подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом генпрокурор сообщила на личной странице в Facebook. "Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится. Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения", – написала Ирина Венедиктова (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Она отметила, что украинские прокуроры понимают те обстоятельства, что добровольно Олег Газманов не явится в суд и поэтому вынуждены объявить его в международный розыск.

"Естественно, зарубежные туры - часть вашей творческой жизни, но с этим считаться мы не сможем, увы. Я очень хочу от имени всех украинцев показать человечное лицо наших органов прокуратуры и судебной ветви, которые и будут заниматься вашим делом, ведь процесс привлечения лица к уголовной ответственности - процесс состязательный", – написала генеральный прокурор Украины.

Добавим, что санкции статьи, в которой подозревают Олега Газманова, предусматривают наказание лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, что после вторжения российских войск на территорию Украины, певец создал Telegram-канал, в котором публикует видеоролики и тексты в поддержку президента РФ Владимира путина и российской армии.