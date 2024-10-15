'Олег Винник – в позорной ситуации'. Лада Лузина рассказала об артистах, не прошедших испытание войной

Писательница Лада Лузина, ранее работавшая журналисткой светской хроники и хорошо знающая шоу-бизнес изнутри, проанализировала, как война повлияла на популярность украинских звезд.

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По словам Лузиной, немногие из наших знаменитостей выдержали вызовы сложных времен. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Испытание войной немногие из наших артистов выдержали, – говорит Лада Лузина. – Не буду говорить, что никто, но действительно – очень немногие. Некоторые звезды оказались в очень неприглядном положении. Кто совсем в позорной ситуации, как Олег Винник. А кто просто не смог увидеть себя в новых обстоятельствах, прожить все вместе со страной, вписаться в новую реальность".

Между тем Лада Лузина считает, что певица Наталья Могилевская, напротив, раскрыла свои таланты в казалось бы нетипичном для нее направлении шоу-бизнеса: "Мне кажется, что ее представления-концерты на военную тематику – сильная вещь. И сама она там хорошая, и прекрасные стихи Рыбчинского звучат со сцены, в некоторых моментах – прямо до слез".

"Появились новые звезды, такие как Klavdia Petrivna, – продолжает Лузина. – Не буду лгать, что я следила за ее становлением и поразительным по крайней мере финансовым успехом. Собрать несколько раз такую площадку, как Дворец Спорта, это, безусловно, коммерческий успех. Но в общем-то сейчас сильно ушли в тень кино и эстрада. У театра, напротив, открылось новое дыхание. Он давно не переживал такого подъема. И не только на "Конотопской ведьме", практически на всех спектаклях – полные залы. Это этап, которого театр ждал давно и сейчас с интересом проживает".

Полное интервью с самой мистической писательницей Украины Ладой Лузиной читайте на OBOZ.UA в среду, 16 октября.

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