Олег Винник рассказал, собирается ли идти в политику

Популярный украинский певец Олег Винник заявил, что иногда он задумывается, чтобы уйти в политику. По его словам, через некоторое время многие звезды возвращаются к прежней деятельности.

Как рассказал артист, мысли о политической карьере у него начали приходить, когда он был знаменит и ему посыпались интересные предложения от политиков. Об этом Винник сообщил в интервью изданию "Гордон".

Певец отметил, что ему не нравится одна вещь: "когда тебя хотят купить или нахлобучить". Так, после предложений уйти в политику Винник начал задумываться, сможет ли он этим заниматься, не имея соответствующего опыта.

"А почему нет? А почему кто-то может делать то, что он хочет, и не умеет делать, а делает? Это же смешно. Ты сидишь и думаешь: "Олег, елки-палки, а почему так? Ты имеешь такое же право", – сказал артист.

Но все же Винник считает, что заняться политикой – это раз и навсегда. Поэтому певец не понимает, когда знаменитости уходят из шоу-бизнеса, а затем возвращаются обратно.

Кроме того, звезда добавил, что президент – это тот, который идет туда, откуда не возвращаются в нормальную жизнь.

"Либо ты отдашь свою жизнь и будешь держать страну в руках достойных, будешь примером на весь мир, либо умереть. Но побыть в кресле, а потом опять... Не знаю", – подчеркнул Винник.

Он подытожил, что если бы почувствовал, что только от него зависит будущее, то смог бы уйти в политику с принципом "умереть или сделать".

Также Винник сказал, что на сегодняшний день не планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах, но в 2024 году будет видно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся скандал из-за того, что новым судьей шоу "Голос країни" стал украинский певец Олег Винник. Так, многие поклонники отказываются смотреть проект именно по этой причине.