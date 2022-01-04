Олег Винник горячо поздравил с днем рождения "тайную жену". Фото

Анна Кравчук
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Олег Винник горячо поздравил с днем рождения 'тайную жену'. Фото

Известный украинский певец Олег Винник в соцсетях трогательно и горячо поздравил с днем рождения свою бывшую бэк-вокалистку Таюне. В СМИ исполнительницу привыкли называть "тайной женой" музыканта, поскольку поклонники и журналисты уверены, что пару связывает не только работа, но и штамп в паспорте, а возможно еще и общий сын.

Трепетными пожеланиями и снимком Таисии Сватко (настоящее имя певицы) Винник поделился на личной странице в Instagram. Стоит отметить, что исполнитель хитов "Нино" и "Вовчиця" не поздравляет в профиле своих коллег и близких, а вот Таюне из года в год удостаивается отдельного поста в аккаунте звезды.

"Цветущая Таюне, с днем рождения! Пусть твой голос звучит в унисон с сердцами миллионов людей, красота и молодость восхищают и вдохновляют, а жизненный путь будет светлым и счастливым", – написал певец в честь 48-летия "тайной жены".

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Таюне (Таисия Сватко)

Винник крайне редко приоткрывает занавес своей личной жизни. До недавних пор фанатки были уверены, что сердце короля украинской эстрады свободно, однако сам артист признался – у него есть законная супруга. Более того, в 2015 году мир узнал о мальчике Юлиане – сыне певца. О матери ребенка музыкант, естественно, ничего не рассказал. Поклонники предполагают, что это именно бывшая бэк-вокалистка.

Журналисты и фанаты уверены, что Таюне – жена Винника

По слухам, которые исходят якобы от друзей пары, Олег и Таисия познакомились еще в 90-х годах прошлого столетия в музыкальном общежитии. Между молодыми людьми сразу же вспыхнули чувства, поэтому недолго думая они сыграли громкую свадьбу, пригласив около сотни гостей. Дата события, как и прочие подробности, неизвестна. Фотографий с торжества в сети также нет.

Таисия часто публикует совместные снимки с певцом

Сейчас Таюне занялась сольной карьерой. Как известно, любимец украинских женщин помогает ей с продвижением, пишет песни и всячески поддерживает.

По слухам, пара воспитывает сына Юлиана

Коротко о знаменитости:

  • Олег Винник – 48-летний украинский певец, автор песен и актер. Первую сольную песню – "Аромат моей мечты" – написал в 2003 году. Артист выпустил уже шесть музыкальных альбомов. Личную жизнь мужчина скрывал. Только в 2018 году журналисты узнали от односельчан, что возможная жена Винника – артистка Таисия Сватко. У пары есть сын, который учится в Германии.

Олег Винник

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