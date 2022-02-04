'Октомама' из Британии, которая потеряла всех 8 детей во время родов, умерла от рака

Англичанка по имени Менди Олвуд из Стратфорда-на-Эйвоне (графство Уорикшир, Англия), которая известна тем, что в 1996 году забеременела сразу восьмью детыми и потеряла их при родах, умерла от рака. Ей было 56 лет.

По словам 58-летнего друга Менди Марка Берда, женщина перенесла операцию перед Рождеством и рак "ушел". Однако недавно стало известно, что болезнь вновь вернулась, пишет Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Англичанка была известна тем, что забеременела сразу восьмью детыми, которых хотела назвать Кипрос, Адам, Мартин, Кассиус, Нельсон, Дональд, Китали и Лейн.

Однако ни один из младенцев не выжил при родах, все шесть мальчиков и две девочки умерли в результате длительных родов.

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Тогда, после случившегося, Менди встретилась с принцессой Дианой, которая дала для женщины "огромный толчок".

"Мы говорили о ее депрессии и моих панических атаках. Мы говорили о ее семье, и она много говорила о Чарльзе и Камилле. Она была очень красноречивой и умной женщиной, и я скучаю по ней", – говорила однажды Менди Олвуд.

Несмотря на то, что потом англичанка родила троих детей, она так и не смогла оправиться после потери восьмерняшек. Еще одним ударом для Менди стало расставание с возлюбленным, и вскоре она обратилась к алкоголю.

Ее арестовали за вождение в нетрезвом виде, и было установлено, что она в три раза превысила скорость. В машине тогда находились ее дети, из-за чего ее лишили родительских прав.

Кроме того, она отдалилась от родственников, которые не пришли, чтобы почтить память о ней.

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