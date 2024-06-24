Около 5 тысяч долларов. Анатолий Анатолич с улыбкой на лице признался, сколько денег им с семьей нужно на жизнь в Киеве

Украинский ведущий Анатолий Анатолич рассказал, сколько сотен гривен приходится тратить в месяц, чтобы жить в Киеве и прокормить своих троих детей. По его словам, в месяц его семье нужно примерно тысяча долларов на человека, то есть около 40,5 тыс. грн.

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Как отметил шоумен Ангелине Пичик в небольшом интервью, опубликованном в Instagram, больше всего расходов приходится на детей, дочерей Алису, Лолиту и сына Нила, которые учатся в частных учебных заведениях. На садик и школы семья тратит ежемесячно около 110 тыс. грн.

Он решил избежать всех деталей с расходами и сосчитал их общую сумму. Всего на семью из 5 человек приблизительно идет до 5 тыс. дол. (203 тыс. грн). То есть по 1 тыс. дол. на каждого человека.

"У меня основные расходы – это дети, потому что они учатся в частной школе и в частном садике. И это где-то примерно 110 тыс. грн в месяц – садик и школа. Плюс логистика, плюс они едят много, плюс мне нужно их одеть. У меня семья из пяти человек и это примерно до 5 тыс. дол." – объяснил он.

Цены на проживание в Киеве, как утверждает ведущий, его не очень устраивают, "но могло быть и хуже". По мнению Анатолича, деньгам всегда нужны расходы и поступления, поэтому откладывать на "черный день" для него, похоже, не вариант.

Что интересно, Пичик спросила у шоумена стоимость его одежды, на что тот объяснил, что почти все – подарки, хотя точную цену одежды он знал.

"Вообще не трачу [на одежду]. Футболка Mecci. Дорогая, кстати, фирменная. Подарок. Стоила 240 долл. [9744 грн], но мне подарили на день рождения. Я бы ее не купил. Кроссовки, потому что я амбассадор New Balance, мне их подарили около 250 евро [10,9 грн]. Шорты купил за 10 евро [440 грн] на секонд-хенде во Франции. Было время, когда еще ездил во Францию. Часы Garmin подарила компания "Garmin Украина". Очки Palaroid купил на OLX за 600 грн", – рассказал шоумен.

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