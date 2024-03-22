'Океан Эльзы' впервые с 1998 года выпустил песню на английском языке: Voices Are Rising покорила фанатов, а группу сравнивают с Coldplay

Украинская группа "Океан Эльзы" впервые с 1998 года выпустила песню на английском языке, которая получила название "Voices Are Rising". Первый трек из англоязычного альбома коллектива тепло приняли слушатели, которым стиль звезд напомнилавсемирно известную группу Coldplay.

Премьера состоялась на YouTube без клипа. Видеоряд состоял из строк композиции, сменявшихся вместе с голосом Святослава Вакарчука.

"Здесь должны быть большие тексты, рассказы и пресрелизы. Но сегодня мы хотим, чтобы вы просто послушали песню и, самое главное, помнили, что свет всегда победит тьму. Наши украинские голоса уже поднялись благодаря тем, кто ежеминутно защищает, восстанавливает, несет свой свет", – анонсировал "Океан Эльзы".

В песне звезды призывают выплакаться, дать волю эмоциям и открыть свои сердца для чего-нибудь хорошего, когда жизненные вызовы заставляют закрыться в себе.

"Голоса растут.

Просто выпустите их прямо сейчас.

Слезы, которые ты прячешь,

просто позвольте им упасть", – говорится в припеве.

Украинцам новый виток творчества "Океана Эльзы" понравился. Они также подчеркнули, насколько качественно звучит музыка.

"Не просто лайк, а сразу в избранные. Великолепная песня, очень красиво Святослав поет на английском", "Спасибо! Это новый уровень, Это класс! Это конкурентная украинская англоязычная песня", "Спасибо. Трудный день, но творчество вдохновляет", "Вот так поворот на 180 градусов. Coldplay повлиял", – написали в комментариях.

Как известно, "Океан Эльзы" имеет единственную полностью англоязычную песню Long Time Ago, выпущенную в 1998 году. Впервые она появилась в альбоме "Там, де нас нема".

Как писал OBOZ.UA, британская рок-группа Coldplay, которая всесторонне поддерживает Украину в войне против РФ, на своем концерте в Брюсселе исполнила хит "Обійми". В тот день к коллегам неожиданно присоединился автор трека Святослав Вакарчук.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!