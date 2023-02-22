Оказались на грани: пять звезд, которые страдали от анорексии, но смогли победить болезнь. Фото

Анорексия – опасное и жуткое расстройство пищевого поведения, от которого ежегодно умирает 5% девушек и 1% парней из общего числа заболевших. Аномальные потери веса в погоне за "идеальными" параметрами, которые навязываются обществом и придуманными "стандартами", сопровождаются трудным психологическим фоном. Именно поэтому анорексия так опасна. Она продолжает поражать людей по всему миру, вне зависимости от их статуса и возраста, включая всемирно известных персон.

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К счастью, об анорексии все чаще говорят, а потому ее признаки можно заметить на ранних этапах и начать лечение до того, как ситуация станет крайне критичной. Примером становятся звезды, которым удалось победить недуг. OBOZREVATEL решил о них рассказать.

Анджелина Джоли

Одна из самых красивых женщин планеты в свое время всерьез испугала фанатов чрезмерной худобой. Сантиметры в объеме начали заметно уходить в 2013 году, а уже в 2016-м вес звезды упал до 38 кг при росте 169 сантиметров. Первым забил тревогу тогдашний супруг Джоли Брэд Питт. Он понимал, как такое аномальное снижение веса может крайне негативно отразиться на здоровье любимой, а потому попросил ее немедленно приступить к лечению. Все бы ничего, вот только плотный график актрисы, который включал в себя активную благотворительную деятельность и постоянные поездки, не позволял ей этого сделать.

Джоли потребовалось пять лет, чтобы вернуться к здоровому весу. Позже она рассказала, что ее анорексия была связана не с желанием похудеть, а со сложным жизненным периодом: несколько операций по удалению груди и яичников, смерть матери и развод с тем самым Питтом.

Виктория Бекхэм

Знаменитую певицу и дизайнера однажды назвали "иконой анорексии". Бекхэм действительно очень строга к себе в плане еды. Для поддержания стройного тела она придерживается суровых диет. Как рассказывала сама знаменитость, ее рацион спокойно может состоять из одних только яблок и зелени. Все это привело к поликистозу яичников. Наибольшая опасность, которую он представляет – бесплодие. В 2011 году по указанию врачей Бекхэм начала набирать и поддерживать здоровый вес. В тот период она как раз была беременна четвертым ребенком, так что это было просто необходимо.

Сейчас звезда все так же строго относится к своему внешнему виду, не позволяя себе увидеть на весах хотя бы один лишний килограмм. Тем не менее, она не забывает и о здоровье, поэтому подходит к составлению рациона с умом.

Леди Гага

Леди Гага столкнулась с аномальными потерями в весе еще в подростковом возрасте, когда не могла принять свое "неидеальное", как ей казалось, тело. С 15 лет она боролась с анорексией и булимией. Позже у нее диагностировали фибромиалгию – болезнь, которая проявляется сильными хроническими мышечно-скелетными болями в теле. Игнорировать это было невозможно, поэтому юная Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) приступила к лечению, а также начала учиться принимать себя и свою внешность. Преодолев этот непростой путь, Леди Гага стала сторонницей идей бодипозитива. Она призывает своих поклонников любить себя такими, какие они есть, думая прежде всего о здоровье.

Мэри-Кейт Олсен

Одна из сестер-близняшек Олсен, которых вы можете помнить по фильмам "Двое: я и моя тень" и "Мгновения Нью-Йорка", в 2004 году похудела до скелетообразного состояния, чем всерьез обеспокоила фанов. Близкие долго уговаривали Мэри-Кейт обратиться к врачу, а когда та наконец-то согласилась, то услышала неутешительный диагноз – анорексия. Как позже призналась актриса, в свои 18 лет она была очень неуверенной в себе и считала себя в разы "уродливее" сестры. Непринятие своей внешности и привело к такому состоянию, выкарабкаться из которого помогло продолжительное лечение и работа с психологом.

Деннис Куэйд

Если вы думаете, что в этом списке нет места мужчинам, то вот вам история Денниса Куэйда. Актер боролся с анорексией после того, как сбросил больше 18 килограммов для роли Дока Холидея в фильме "Уайатт Эрп". По словам звезды, он не мог избавиться от мыслей, что он все еще слишком тяжелый.

Ранее OBPZREVATEL рассказывал о тех звездах, которые, наоборот, борются с лишним весом. Эти известные персоны начали набирать килограммы по разным причинам: кто-то из-за болезни, а кто-то из-за алкогольной или наркотической зависимости. Подробнее о них – в нашем материале.

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