Оголенные провода не будут валяться на мокром полу, – Кароль отреагировала на скандал в Одессе

Украинская певица Тина Кароль, которая ранее прервала свой концерт в Одессе из-за сильного дождя и плохой работы аппаратуры, заявила, что на Atlas Weekend такого не произойдет и "оголенные провода не будут лежать на мокром полу". По словам артистки, на этом фестивале все застрахованные и есть крыша.

Знаменитость отметила, что по поводу безопасности к организаторам Atlas Weekend нет никаких вопросов. Об этом Кароль рассказала в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL.

"От этого все застрахованные, есть крыша как минимум. На Atlas очень профессиональная команда звукорежиссеров, которая не допустит, чтобы оголенные провода лежали где-то на мокром полу. Поэтому тут по этому нет никаких вопросов", – подчеркнула певица.

Видео дня

Кроме того, исполнительница добавила, что "сейчас она не в Одессе" и не будет комментировать это с фестиваля в Киеве.

Также Кароль заявила, что на Atlas Weekend устроит целое кибершоу с дополненной реальностью, музыкантами из Америки и покажет дуэт с Юлией Саниной.

Костюмы для выступления шили в Болгарии, а часть предоставил французский модный дом Jean Paul Gaultier. Кроме того, организаторы конкурса дали Кароль 57 минут на сцене.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер шоу "Голос країни" (2013, 2015-2021). Лучшая исполнительница Украины 2014, 2015, 2018 года по версии YUNA.

Лучшая исполнительница Украины 2015 и 2017 года по версии M1 Music Awards, представительница Украины на Евровидении 2006.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль прервала свой концерт в Одессе из-за сильного дождя и плохой работы аппаратуры. Артистка спела на сцене ночного клуба "Итака" 5-6 песен и решила прекратить свое выступление, несмотря на заполненный зал фанатами.