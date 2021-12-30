Огневич после разрыва с Задворным снова снялась в откровенном наряде. Фото

Украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич показала фанатам очередную серию фото в откровенном платье. Артистка с глубоким декольте позировала на кровати в гостиничном номере. Фанаты отметили, что после разрыва с победителем романтического реалити Андреем Задворным, звезда стала чаще публиковать снимки в сексуальных образах.

Пикантными кадрами Огневич поделилась на личной странице в Instagram. В публикации знаменитость пообещала украсить елку к Новому году вместе с поклонниками.

Для фотосессии Злата выбрала короткое платье молочного цвета от украинского модного бренда Аrutiunova. Его особенность – мерцающий корсет, который красиво подчеркнул тонкую талию и грудь исполнительницы. С одной стороны ногу певицы прикрывает блестящая бахрома. Образ дополнили длинные серьги с белыми жемчужинами и соблазнительный макияж в золотых оттенках.

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"Столько всего нужно успеть сегодня! А ещё и ёлочку нарядить. Сегодня вечером в сториз будем это делать вместе", – подписала кадры "холостячка".

Стоит отметить, что подобные снимки в эффектных откровенных образах Злата начала активно публиковать в своем профиле еще до объявления победителя шоу, однако уже после того, как Андрей Задворный бросил ее.

Пользователи сети оценили новый пост Златы и усыпали ее комплиментами в комментариях.

"Платье – огонь", "Как всегда прекрасна и сексуальна", "Роскошная женщина", "Вы пример для всех девушек", – писали подписчики под фото.

Коротко о знаменитости:

Злата Огневич – 35-летняя украинская певица и телеведущая. Родом из Мурманска (Россия). Представляла Украину на песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году. Была участницей латино-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и пляски ВСУ.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Злата Огневич показала свои апартаменты, в которых они скрывались с победителем шоу Андреем Задворным. Также певицу заметили на публике сразу с двумя участниками любовного реалити – Максом Тарапатой и Димой Шевченко. Трио посетили финал проекта "Україна має талант".