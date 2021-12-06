Огневич отреагировала на возмущения в сети из-за выбора Задворного в 'Холостячке'

Украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич ответила возмущенным поклонникам, которым не понравился выбор артистки в финале романтического реалити. Победителем проекта стал 32-летний бизнесмен Андрей Задворный, который, по всей видимости, не полюбился телезрителям так сильно, как Злате.

Вокалистка обратилась к пользователям сети Instagram, опубликовав временную историю на личной страничке. Она попросила не осуждать ее за сделанный выбор. Огневич рассказала, что с момента выхода финального эпизода на нее и ее избранника вылилось много критики и негатива.

Певица призналась, что больше не может не реагировать на хейт и возмущения подписчиков. Она попросила фанатов посмотреть пост-шоу, которое выйдет в эту пятницу, 10 декабря, на телеканале СТБ. В нем, по словам Златы, будет все известно о ее судьбе с Задворным и другими участниками проекта "после того, как выключили камеры".

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"Я не могу и не хочу удовлетворять желания миллионов людей. Я сделала свой выбор. Правильный он или нет – покажет время. Я открылась максимально вам. Я была собой и слушала сердце. Наверное, поэтому такая бурная реакция на мой выбор", – обратилась к поклонникам Холостячка.

Огневич также поблагодарила всех, кто ее поддерживает и не осуждает.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что в анонсе пост-шоу "Холостячки-2" создатели проекта намекнули: Злата якобы могла расстаться с Андреем. В сюжете показали, как мужчина ушел из съемочной площадки (вероятно, после какого-то напряженного разговора или вопроса), а ведущий Григорий Решетник пытался его вернуть. Кроме того, в студии кто-то стал на одно колено с кольцом. Правда, в ролике неясно, кто именно и кому делал предложение.

Также мы писали, что Злата Огневич отписалась от Андрея Задворного в социальной сети Instagram, хотя следит за другими участниками проекта. В то же время сам Задворный в ответ на хейт закрыл свой аккаунт от неподписанных пользователей.