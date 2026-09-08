Один мужчина на двоих и одинаковое платье: россиянка Ирина Шейк скопировала культовый выход Жизель Бюндхен на красной дорожке. Фотосравнение

Чтобы привлечь к себе внимание на Венецианском международном кинофестивале 2026, российская модель Ирина Шейк скопировала легендарный образ звезды подиумов Жизель Бюндхен. "Z-патриотка" вышла на красную дорожку в эпатажном черном платье от итальянского дома моды Dolce & Gabbana, которым бразильская знаменитость поразила публику еще в 2003 году.

Видео дня

Ирина Шейк даже дополнила наряд почти идентичными украшениями, как в свое время сделала Жизель Бюндхен. Однако, судя по кадрам, сделанным фотографами на торжественном мероприятии, россиянка совсем не переживала из-за того, что повторила образ своей звездной коллеги, и чувствовала себя довольно уверенно.

Главная "изюминка" облегающего платья, которое выбрали обе модели в разные годы, заключается в откровенной шнуровке с обеих сторон, сквозь которую просвечивает нижнее белье. "Вдохновившись" образом Бюндхен, "Z-патриотка" скомбинировала наряд от Dolce & Gabbana с черными чулками и туфлями с острыми носками на каблуках. Из аксессуаров Ирина Шейк выбрала массивное кольцо и чокер.

Главные истории дня

Что интересно, это далеко не первый случай, когда модели попадают в похожие ситуации в своей карьере. В 2014 году они появились на обложках журналов Vogue, посвященных чемпионату мира по футболу. Жизель Бюндхен приняла участие в пикантной фотосессии с бразильским футболистом Неймаром, а Ирина Шейк – со звездой сборной Португалии Криштиану Роналду.

Более того, своеобразная драма разворачивалась и в их личной жизни. В октябре 2022-го Жизель Бюндхен официально расторгла 13-летний брак с игроком в американский футбол Томом Брэди, чем "воспользовалась" Ирина Шейк. В 2023-ем появились слухи, что российская модель закрутила роман со спортсменом, ведь их очень часто видели в компании друг друга. Правда, по сообщениям инсайдеров, их история "погасла" через несколько месяцев.

Но все же тогда Ирина Шейк и Том Брэди не поставили окончательную точку в своих отношениях. В 2025 году стало известно, что они снова сошлись, однако не намерены строить что-то серьезное.

"Том и Ирина на одной волне: они не ищут ничего серьезного и не стремятся официально находиться в отношениях. Они находят время, чтобы побыть вместе, когда это возможно, и на этом все", – отметил инсайдер.

Кстати, Жизель Бюндхен в свое время якобы была не в восторге от того, что ее бывший закрутил роман с Ириной Шейк. Люди из окружения супермодели говорили, что она "совершенно не довольна", видя совместные фото россиянки и Тома Брэди. Другие же инсайдеры, напротив, подчеркивали, что новый роман спортсмена "полезен для свободы" Бюндхен.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что россиянка Ирина Шейк в вульгарном "голом" образе попала в список самых плохо одетых звезд на Met Gala 2026.

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