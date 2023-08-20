Одесский международный кинофестиваль начался с минуты молчания: чем отличается киномероприятие этого года и где оно проходит

В этом году Одесский международный кинофестиваль стартовал в Черновцах по соображениям безопасности. Он отличается от предыдущих кинособытий. Например, привычную красную дорожку заменили на черную.

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Мероприятие началось с минуты молчания, чтобы почтить память погибших в российской войне в Украине. Первыми фото и видео из Черновцов поделились на странице Кинофестиваля в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Фестиваль начался минутой молчания за погибшими в войне. А также аплодисментами – в знак уважения к украинским кинематографистам, отдавшим свою жизнь, защищая нашу страну. Кинопоказы в рамках 14-го Одесского международного кинофестиваля продлятся до 26 августа", – говорится в посте.

Дорожка, на которой традиционно фотографировались участники и гости события, была черной, а стенд, на фоне которого делали кадры – красным. Организаторы вложили в это сочетание символ противостояния российской агрессии.

Фильмом открытия стал "Довбуш" режиссера Олеся Санина, а лентой, которая закроет фестиваль – "Клуб Зеро". Всего в Национальную конкурсную программу вошли 10 проектов, а международная европейская конкурсная программа включает 7 фильмов.

Конечно, главная тема Одесского кинофестиваля – борьба украинцев против российской агрессии, но представлены также и другие фильмы с глубокими и остросоциальными сюжетами.

Ведущими стали актриса Дарья Трегубова и кинокритик Алик Шпилюк. Купить билеты на показ любой ленты можно в свободном досупе.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в прошлом году Одесский кинофестиваль тоже не состоялся на привычной локации. Но его программа была представлена на кинофестивалях Норвегии, Канады, Чехии, Косово и Польши.