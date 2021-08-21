Одесский кинофестиваль 2021: какие наряды выбрали звезды на церемонию закрытия. Фото

Анна Турнанен
Анна Турнанен
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Одесский кинофестиваль 2021: лучшие наряды звезд на церемонии закрытия. Фото

В субботу, 21 августа, прошла церемония закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля. В этом году награждение и объявление лауреатов ОМКФ впервые состоялось под открытым небом на Потемкинской лестнице и посетить церемонию мог любой желающий.

На церемонию закрытия ОМКФ пришли британский кинорежиссер Терри Гиллиам, режиссеры Владимир Филиппов, Дмитрий Томашпольский, Олег Сенцов и Алексей Гладушевский, телеведущие Каролина Ашион и Янина Соколова, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, актеры Дарья Трегубова, Андрей Лидаговский и другие. OBOZREVATEL собрал подборку лучших нарядов знаменитостей с закрытия ОМКФ.

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Ведущая Янина Соколова появилась на красной дорожки кинофестиваля в элегантном платье с открытыми плечами и глубоким декольте.

Янина Соколова в платье с открытыми плечами и глубоким декольте

Актер Андрей Лидаговский, который сыграл одну из главных ролей в фильме "Мои мысли тихие", засветился на кинофестивале в классическом смокинге с элегантной бабочкой.

Андрей Лидаговский в классическом смокинге с элегантной бабочкой

Кинорежиссер Олег Сенцов предстал перед фотографами на красной дорожке ОМКФ в украинской вышиванке.

Олег Сенцов в украинской вышиванке

Актриса Дарья Трегубова (по левую сторону) выбрала для церемонии закрытия платье темных оттенков с цветочными мотивами и глубоким декольте.

Дарья Трегубов в платье с цветочными мотивами и глубоким декольте

Писательница Лада Лузина засветилась на светском мероприятии также в наряде с украинскими мотивами. Перед объективами камер она покрасовалась в платье бордового оттенка с объемными красными бусами и большим цветочным венком на голове.

Лада Лузина в наряде с украинскими мотивами

Президент и организатор Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко предстала перед фотографами в элегантном оверсайз наряде. Она выбрала для мероприятия объемную черную рубашку и плиссированную юбку в пол.

Виктория Тигипко в элегантном оверсайз наряде

Смотрите фото всех знаменитостей с церемонии закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля:

Наряды звезд на красной дорожке
Наряды звезд на красной дорожке фестиваля
Украинские звезды на красной дорожке ОМКФ
Украинские звезды на красной дорожке кинофестиваля
Знаменитости на красной дорожке ОМКФ
Наряды звезд на закрытии ОМКФ
Наряды знаменитостей на закрытии ОМКФ
Наряды украинских звезд на закрытии кинофестиваля
Наряды знаменитостей на закрытии кинофестиваля ОМКФ
Украинские звезды на красной дорожке кинофестиваля
Звезды на красной дорожке кинофестиваля ОМКФ
Лучшие наряды знаменитостей на красной дорожке кинофестиваля
Лучшие наряды знаменитостей на красной дорожке ОМКФ
Лучшие наряды знаменитостей на закрытии церемонии кинофестиваля
Лучшие наряды знаменитостей на красной дорожке церемонии
Лучшие наряды звезд на красной дорожке кинофестиваля
Лучшие наряды звезд на красной дорожке ОМКФ
Украинские знаменитости на закрытии ОМКФ
Украинские актеры на закрытии ОМКФ
Украинские звезды на закрытии ОМКФ
Украинские звезды на закрытии кинофестиваля ОМКФ
Знаменитости на закрытии ОМКФ
Знаменитости на закрытии кинофестиваля ОМКФ
Знаменитости на закрытии кинофестиваля в Одессе
Звезды на закрытии кинофестиваля в Одессе
Звезды на закрытии ОМКФ
Украинские знаменитости на закрытии ОМКФ

Одесский международный кинофестиваль – ежегодный кинофестиваль, который проводится в Одессе летом. Впервые состоялся 16-24 июля 2010 года.

С 2016 года конкурсная программа состоит из трех полноценных разделов: Международная конкурсная программа полнометражных фильмов, Украинская национальная конкурсная программа и Конкурс европейских документальных фильмов.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых лучших нарядах Одесского кинофестиваля 2021 во время открытия церемонии. Так, на торжественной церемонии открытия тогда появились такие знаменитости: Оля Полякова, Екатерина Кухар, Ксения Мишина, Рамина Эсхакзай, Катя Сильченко, Янина Соколова и другие.

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