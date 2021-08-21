Одесский кинофестиваль 2021: какие наряды выбрали звезды на церемонию закрытия. Фото

В субботу, 21 августа, прошла церемония закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля. В этом году награждение и объявление лауреатов ОМКФ впервые состоялось под открытым небом на Потемкинской лестнице и посетить церемонию мог любой желающий.

На церемонию закрытия ОМКФ пришли британский кинорежиссер Терри Гиллиам, режиссеры Владимир Филиппов, Дмитрий Томашпольский, Олег Сенцов и Алексей Гладушевский, телеведущие Каролина Ашион и Янина Соколова, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, актеры Дарья Трегубова, Андрей Лидаговский и другие. OBOZREVATEL собрал подборку лучших нарядов знаменитостей с закрытия ОМКФ.

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Ведущая Янина Соколова появилась на красной дорожки кинофестиваля в элегантном платье с открытыми плечами и глубоким декольте.

Актер Андрей Лидаговский, который сыграл одну из главных ролей в фильме "Мои мысли тихие", засветился на кинофестивале в классическом смокинге с элегантной бабочкой.

Кинорежиссер Олег Сенцов предстал перед фотографами на красной дорожке ОМКФ в украинской вышиванке.

Актриса Дарья Трегубова (по левую сторону) выбрала для церемонии закрытия платье темных оттенков с цветочными мотивами и глубоким декольте.

Писательница Лада Лузина засветилась на светском мероприятии также в наряде с украинскими мотивами. Перед объективами камер она покрасовалась в платье бордового оттенка с объемными красными бусами и большим цветочным венком на голове.

Президент и организатор Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко предстала перед фотографами в элегантном оверсайз наряде. Она выбрала для мероприятия объемную черную рубашку и плиссированную юбку в пол.

Смотрите фото всех знаменитостей с церемонии закрытия 12-го Одесского международного кинофестиваля:

Одесский международный кинофестиваль – ежегодный кинофестиваль, который проводится в Одессе летом. Впервые состоялся 16-24 июля 2010 года.

С 2016 года конкурсная программа состоит из трех полноценных разделов: Международная конкурсная программа полнометражных фильмов, Украинская национальная конкурсная программа и Конкурс европейских документальных фильмов.

Ранее OBOZREVATEL писал о самых лучших нарядах Одесского кинофестиваля 2021 во время открытия церемонии. Так, на торжественной церемонии открытия тогда появились такие знаменитости: Оля Полякова, Екатерина Кухар, Ксения Мишина, Рамина Эсхакзай, Катя Сильченко, Янина Соколова и другие.