'Обращался к проституткам и платил до 500 долларов в час': Бабкин – об изменах жене

Украинский певец Сергей Бабкин рассказал, как и с кем изменял своей жене Снежане. Ранее артист признавался, что будучи в отношениях у него было более 100 женщин. Теперь же музыкант поведал, что обращался не к фанаткам, а к проституткам, которым платил до 500 долларов в час.

Так, по словам Бабкина, тогда у него якобы был особенный ритуал – сначала концерт, потом алкоголь и секс. На вопрос, для чего Сергею секс с проститутками, если у он был в браке, ответил, что он "не логичный тип", говориться в программе "Светская жизнь".

"Это нужно знать меня и ту жизнь, которой я жил до встречи со Снежаной. Тогда был и алкоголизм, все было. Я себя не сдерживал ни в женщинах, ни в алкоголе. Это инерция той жизни, поезд, который еще гнал. Тот демон, что во мне есть, говорил: "Подожди, какой стоп?! Нет! Поехали дали, мы еще гоним", – рассказывал музыкант.

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Супруга Бабкина призналась, что сейчас практически не вспоминает прошлое артиста. Она рассказала, что иногда они вместе могут обсудить некоторые пикантные подробности секса Сергея с проститутками.

"Просто надо понять, что трудности – это развитие. Когда все, как в болоте, то там воняет", – отметила Снежана.

Напомним, Бабкин усыновил сына жены Снежаны от первого брака Артура, когда ребенку было 8 месяцев. 11 мая 2008 года пара повенчалась, а спустя год они расписались в ЗАГСе. В 2010-м в семье появилась долгожданная девочка, которую назвали Веселиной. Ради близких Сергей завязал с алкоголем. Летом 2019 года музыкант в третий раз стал отцом. Он присутствовал при рождении сына Елисея.

Коротко о знаменитости:

Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Он является участником группы 5’nizza.

Музыкант также был тренером шоу "Голос країни". В 5-м сезоне шоу "Танці з зірками" был участником вместе с супругой Снежаной Бабкиной. Также он был тренером в юмористическом шоу "Лига смеха".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Бабкин впервые рассказал о своей бывшей жене и ребенке. Так, оказалось, первый раз артист женился из-за того, что его экс-возлюбленная забеременела. Однако даже появление сына Ильи не смогло спасти брак – пара развелась через год.