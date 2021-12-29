'Ну хоть моргала': российская ведущая стала мемом из-за 17 минут молчания в эфире. Видео

В соцсетях стало вирусным видео с российской ведущей Анной Семеновых, которая во время хоккейного матча 17 минут молча смотрела в камеру. Пока ее коллеги эмоционально обсуждали игру, девушка неподвижно стояла и улыбалась.

Ускоренный ролик под музыку смонтировал и опубликовал неизвестный Интернет-пользователь, однако вскоре забавное видео разлетелось по сети, и его разместили на официальном аккаунте хоккейного клуба "Ак Барс" в Instagram. Через некоторое время клип появился и на странице самой Анны, которая написала, что о такой работе как у нее, можно только мечтать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Семеновых, которая является обладательницей титула "Мисс Татарстан-2020", работает комментатором на хоккейном шоу с августа 2021 года в паре с Ильей Тагировым. Во время крайнего эфира к ним присоединился еще один мужчина – тренер юниорской команды Павел Корнилов. В перерыве они обсуждали поединок "Ак Барс" – "Металлург", а их соведущая, по всей видимости, решила им не мешать.

На протяжении 17 минут Анна не проронила ни слова. Когда перерыв подошел к концу, она сказала финальную фразу: "Какая прекрасная аналитика! Смотрим третий период".

Видео с молчаливой ведущей стало настоящим мемом. Однако сама героиня смешного ролика не растерялась. В соцсетях она пошутила над сложившейся ситуацией, назвав себя профессионалом своего дела.

"Моргни, если тебя держат в заложниках... Когда меня спросят: "Как выглядит работа мечты?" Я просто покажу это видео. Молчать и улыбаться 17 минут. Профессионал своего дела", – написала россиянка под публикацией.

Руководитель медиацентра казанского хоккейного клуба журналистам издания "Газете.Ru" признался, что перфоманс от ведущей был спланирован заранее. Таким образом комментаторы хотели поразвлечь зрителей перед предстоящими новогодними праздниками.

"Поскольку это предновогодний эфир, мы хотели немного развлечь наших болельщиков. У нас "Ак Барс Шоу" выходит уже третий сезон во время хоккейных матчей и периодически мы стараемся оправдать свое название "шоу". Отойти от каких-то серьезных тем, добавить немного веселья, небольшого кринжа", – прокомментировал Михаил Степанов.

Авторам программы удалось не только насмешить своих зрителей, но и расширить аудиторию – вирусный ролик посмотрело около 50 тысяч человек.

"Умная девушка молчит, когда мужчины хоккей или футбол обсуждают. Она рекламу сказала, свои деньги получила, остальное не ее дело", "Сменки реже – деньги те же", "А мне нравится: девушка делала то, чего ждут от нее во время разбора игры – не мешала", "Ну хоть моргала", – шутили подписчики в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб "Ак Барс" (@hcakbars)

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