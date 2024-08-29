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"Давайте будем честными". Дизайнер Караванская прокомментировала модные образы Елены Зеленской

Оксана Гейдор
Люди
3 минуты
1,6 т.
'Давайте будем честными'. Дизайнер Караванская прокомментировала модные образы Елены Зеленской

Работы известного дизайнера Оксаны Караванской есть в гардеробе многих публичных украинцев. В свое время она была одной из самых любимых модельеров первых леди Украины – Екатерины Ющенко и Марины Порошенко.

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В интервью OBOZ.UA Оксана Караванская проанализировала модный стиль супруги нынешнего президента Владимира Зеленского. По словам дизайнера, Елена Зеленская одевается безупречно.

"Давайте будем честными". Дизайнер Караванская прокомментировала модные образы Елены Зеленской

"Мне сложно комментировать такие вещи, – отвечает Оксана Караванская на просьбу рассмотреть модные образы Зеленской. – Даже скажу, что не люблю это делать, потому что все-таки больше дизайнер, чем стилист или критик. И, если откровенно, не очень отслеживаю, кто что надевает. Больше слежу за происходящим в мире моды, а не в мире тех, кто ее носит. Однако если говорить о Елене Зеленской, то хочу отметить: она прекрасно одевается. Просто безупречно. К ней нет никаких вопросов и замечаний вообще".

На вопрос, благодаря чему в гардеробе Зеленской появляются безошибочные и искусные вещи – это ее природный вкус или заслуга стилистов, дизайнер ответила: "Давайте будем честными. С первыми леди всегда работают очень профессиональные стилисты. Соответственно, мне трудно сказать, это ли ее личный стиль, или такая грамотная подача модных помощников. Таких тонкостей я не знаю, потому что это кулуары".

"Давайте будем честными". Дизайнер Караванская прокомментировала модные образы Елены Зеленской

Как известно, стилисткой первой леди Елены Зеленской уже третий год работает дизайнер Наталья Каменская.

Год назад в интервью украинскому Elle Каменская рассказала о сотрудничестве и отношениях с Зеленской: "В общении я сохраняю субординацию, и мне кажется, у нас очень хорошие и открытые отношения. У нас нет ссор, есть обсуждение разных точек зрения. Когда я вступала в должность, у Елены Владимировны был довольно маленький гардероб: всего несколько рейлов одежды и десять пар обуви. И я была искренне удивлена такой позицией. Помню, как она сказала: "Мне не нужно много одежды. Я не хочу каждый день выходить в новом. Я, напротив, хочу смарт-гардероб, где вещи удачно сочетаются между собой".

"Давайте будем честными". Дизайнер Караванская прокомментировала модные образы Елены Зеленской

Как пишут медиа, именно с началом сотрудничества с Каменской стиль супруги президента приобрел элегантное совершенство и целостность. А вот луки для повседневной жизни Зеленская подбирает без помощи стилиста. "Она одевается сама. Но если я вижу какие-нибудь классные джинсы или куртку, то могу ей предложить. Или когда покупаю себе худи, могу купить и ей. Елена Владимировна одевается очень свободно, любит оверсайз, но всегда открыта для экспериментов", – говорит Каменская.

А в недавнем интервью изданию The New York Times Наталья Каменская на вопрос, зачем Зеленской стилист, ведь в ее стране идет война, ответила так: "Для нас мода – еще один инструмент, чтобы говорить об украинцах, дизайнерах и таланте. Это легкий способ говорить о более серьезных вещах на крупных общественных мероприятиях, когда первой леди необходимо использовать каждую деталь, чтобы поддержать свое дело".

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка Зеленской рассказала об их первом знакомстве: супруга президента пригласила ее в гости.

Полное интервью с Оксаной Караванской читайте на OBOZ.UA 30 августа.

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