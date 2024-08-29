'Давайте будем честными'. Дизайнер Караванская прокомментировала модные образы Елены Зеленской

Работы известного дизайнера Оксаны Караванской есть в гардеробе многих публичных украинцев. В свое время она была одной из самых любимых модельеров первых леди Украины – Екатерины Ющенко и Марины Порошенко.

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В интервью OBOZ.UA Оксана Караванская проанализировала модный стиль супруги нынешнего президента Владимира Зеленского. По словам дизайнера, Елена Зеленская одевается безупречно.

"Мне сложно комментировать такие вещи, – отвечает Оксана Караванская на просьбу рассмотреть модные образы Зеленской. – Даже скажу, что не люблю это делать, потому что все-таки больше дизайнер, чем стилист или критик. И, если откровенно, не очень отслеживаю, кто что надевает. Больше слежу за происходящим в мире моды, а не в мире тех, кто ее носит. Однако если говорить о Елене Зеленской, то хочу отметить: она прекрасно одевается. Просто безупречно. К ней нет никаких вопросов и замечаний вообще".

На вопрос, благодаря чему в гардеробе Зеленской появляются безошибочные и искусные вещи – это ее природный вкус или заслуга стилистов, дизайнер ответила: "Давайте будем честными. С первыми леди всегда работают очень профессиональные стилисты. Соответственно, мне трудно сказать, это ли ее личный стиль, или такая грамотная подача модных помощников. Таких тонкостей я не знаю, потому что это кулуары".

Как известно, стилисткой первой леди Елены Зеленской уже третий год работает дизайнер Наталья Каменская.

Год назад в интервью украинскому Elle Каменская рассказала о сотрудничестве и отношениях с Зеленской: "В общении я сохраняю субординацию, и мне кажется, у нас очень хорошие и открытые отношения. У нас нет ссор, есть обсуждение разных точек зрения. Когда я вступала в должность, у Елены Владимировны был довольно маленький гардероб: всего несколько рейлов одежды и десять пар обуви. И я была искренне удивлена такой позицией. Помню, как она сказала: "Мне не нужно много одежды. Я не хочу каждый день выходить в новом. Я, напротив, хочу смарт-гардероб, где вещи удачно сочетаются между собой".

Как пишут медиа, именно с началом сотрудничества с Каменской стиль супруги президента приобрел элегантное совершенство и целостность. А вот луки для повседневной жизни Зеленская подбирает без помощи стилиста. "Она одевается сама. Но если я вижу какие-нибудь классные джинсы или куртку, то могу ей предложить. Или когда покупаю себе худи, могу купить и ей. Елена Владимировна одевается очень свободно, любит оверсайз, но всегда открыта для экспериментов", – говорит Каменская.

А в недавнем интервью изданию The New York Times Наталья Каменская на вопрос, зачем Зеленской стилист, ведь в ее стране идет война, ответила так: "Для нас мода – еще один инструмент, чтобы говорить об украинцах, дизайнерах и таланте. Это легкий способ говорить о более серьезных вещах на крупных общественных мероприятиях, когда первой леди необходимо использовать каждую деталь, чтобы поддержать свое дело".

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка Зеленской рассказала об их первом знакомстве: супруга президента пригласила ее в гости.

Полное интервью с Оксаной Караванской читайте на OBOZ.UA 30 августа.

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