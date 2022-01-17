Новый образ Потапа разочаровал фанатов: на деда похож

Известный украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап (Алексей Потапенко) разочаровал фанатов своим новым образом, который он сделал, отдыхая вместе с супругой, певицей Настей Каменской в Мексике. Знаменитость отрастил бороду и поклонники в один голос сравнили его с дедом.

Соответствующие фото опубликовала NK на личной странице в Instagram. "Тулумский стиль", – коротко подписала фото Каменских, тегнув Потапа (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном кадре видно, что Настя Каменских позирует в разлетающемся светлом платье, с влажными волосами и ярким макияжем с акцентом на глаза.

Потап, в свою очередь, предстал в бежевых брюках и футболке, а наверх надел платок с рисунком. Свой образ он дополнил аксессуарами в виде браслетов и шляпы. Однако изюминкой стала его борода, которая далеко не всем поклонникам пришлась по душе.

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"Мачо, faсe пытался воспроизвести в стиле Mexico, но увы", "Дед", "Словно дедушка с внучкой", "Борода отстой", "Потап уже как дед выглядит", "Потапчик стареет, на Клинта смахивает", "Такая красивая, а он как дед", "Рядом, что за пугало?", – пишут люди.

Добавим, что Настя Каменских пару дней назад опубликовала еще один снимок, который был сделан во время отдыха. В кадре певица появилась в черных свободных брюках и кроп-топе, а вот Потап позировал в синей футболке и светлых шортах с принтом морских звезд.

Вероятнее всего, продюсер решил сполна насладиться отдыхом и решил не брить бороду, чтобы сэкономить время для прогулок с возлюбленной или купания в океане.

Поклонники также прокомментировали и это фото, а также новый образ Алексея, отметив, что борода его сильно старит.

"Настя с дедом", "На деда похож, пусть бороду сбреет", "У меня такое впечатление, что Потапу уже лет 50", "Потапчик, как Робензон", "Но зачем они бороды такие отращивают?", "Это Насти дед?", "Что это за Дед Мороз с Настей", "Дедушка и внучка", – пишут люди.

Коротко о знаменитостях:

Потап – 40-летний украинский продюсер, автор и исполнитель песен. Родом из Киева. Также он режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, заслуженный артист Украины, тренер вокального шоу на 1+1 "Голос краïни", а также учредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment. В браке с Настей Каменских с 2019 года.

Настя Каменских – 34-летняя украинская певица, актриса. Родом из Киева. Также является ведущей, судьей и наставницей украинского вокального шоу "Х-Фактор". С 2017 года выступает под псевдонимом NK.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Настя Каменских сняла забавное видео со своим спящим супругом, продюсером Алексеем Потапенко, на котором музыкант мелодично храпит.