Новый хит Пономарева и DZIDZIО за сутки собрал миллион просмотров на YouTube

19 ноября, в международный день мужчин, Александр Пономарев и Михаил Хома (DZIDZIO) выпустили новую украинскую песню "Пазлы" и клип к ней. Но менее чем через 24 часа видеоработа обогнала все ролики и заняла первое место на YouTube на вкладке "В Тренде". Более того, клип набрал больше миллиона просмотров!

"Непревзойденно!. Лучшие голоса Украины!", "Чудесно, не хотелось чтобы заканчивалась песня, прекрасное исполнение", "Боже, какие голоса! Талант!", "Просто мурашки по коже", "Это лучшие мужчины и певцы! Музыка просто заходит в душу!", "Сильно. Непревзойденно. Брависсимо", "Эта песня пробирает до мурашек, касается души и остается в сердце" - пишут поклонники.