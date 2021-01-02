Новогодний номер "Дизель шоу" обвинили в плагиате. Видео

Obozrevatel Люди 14:51, 2.01.2021 Обновлено: 14:57, 2.01.2021

Известную юмористическую студию "Дизель шоу" обвинили в плагиате одного из их номеров.

После новогоднего концерта "Дизель шоу" в сети заметили, что один из их номеров очень похож на выступления 2012 года КВН команды "Станция Спортивная" с Москвы. Так, в роликах заметно не только идентичные костюмы на юмористах, но и сам сюжет номера очень похож.

Пользователи сети были разочарованные плагиатом и отметили, что они "сильно спалились".

"Мне показалось или вы украли номер у финалистов КВН 2011 года? Полностью сплагиатили весь номер! Сравните сами", "Новый год новый плагиат", "Так тупо спалиться, фу", "Мда, воровать не красиво, особенно в новый год", "Разочаровали", – писали в сети украинцы.

Комментарии пользователей сети.
Facebook Дизель шоу
Комментарии пользователей сети по поводу плагиата.
Facebook Дизель шоу

На комментарии о том, что "Дизель Шоу" заимствовали номер русской команды КВН, представители студии пока молчат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцы объяснили, почему начали смотреть "Дизель шоу" вместо "Вечернего Квартала".

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Биография Бандеры вызывает раздражение в России, Польше, Израиле и где-нибудь еще

Домработница, которая могла заразить Кернеса COVID-19, стала депутатом

В "Дизель шоу" заявили о первой новогодней победе над "Кварталом 95"

В Украине от коронавируса умерла оперная певица-волонтер Тарасова

Украинцев возмутило заявление Медведчука о производстве российской вакцины в Харькове