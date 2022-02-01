Новая подруга Канье Веста снова повторила образ Ким Кардашьян

Американская 31-летняя модель, новая девушка Канье Уэста Джулия Фокс разместила в социальной сети откровенный снимок, на котором запечатлена практически обнаженной. Ее образ сильно напоминает тот, который Ким Кардашьян демонстрировала в рекламе KKW Fragrance.

Соответствующее фото она разместила на личной странице в Instagram-stories. Несмотря на то, что снимки отличаются, у них есть несколько общих черт, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На опубликованном снимке Джулия Фокс предстала в откровенном наряде синего цвета, в виде топа и юбки. Верх так сильно облегает модель, что виден силуэт ее форм. Также у нее в руках была маленькая яркая сумочка.

Видео дня

Похожий образ был и у Ким Кардашьян несколько недель назад. Несмотря на то, что он был другого цвета, верх также подчеркивал формы звезды.

К слову, это не в первый раз, когда образы телезвезды и модели совпадают. Например, на прошлой неделе в Париже Джулия Фокс появилась в черном платке и солнцезащитных очках. Похожий образ был и у Ким в 2011 году, когда та снималась для рекламы парфюма.

Еще один пример, как Джулия повторяет образы Кардашьян, когда модель надела на мероприятие черный кожаный костюм.

Также было сходство с Ким, когда Джулия надела трусики на тонких лямках, которые специально виднелись из ее total black образа. Похожий элемент одежды был у Кардашьян за долго до того, как Фокс надела такое белье.

Коротко о знаменитостях:

Джулия Фокс – 31-летння американская актриса, художница, модель и режиссер. Родом из Милана (Италия). Известность получила благодаря роли в фильме "Неограненные драгоценности" 2019 года, за который она была номинирована на премию Gotham Awards 2019 в номинации "Актёр-прорыв". Vogue назвал ее современной бомбой.

Ким Кардашьян – 41-летняя американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель. Родом из Калифорнии (США). Участница седьмого сезона реалити-шоу "Танцы со звёздами" и "Семейство Кардашьян". С 2014 года была замужем за рэпером Канье Уэстом, с которым воспитывает четырех детей. В 2021 году стало известно, что пара подала на развод.

Канье Уэст – 44-летний американский исполнитель хип-хопа, рэппер, музыкальный продюсер, композитор и дизайнер. Уэст известен своими резкими высказываниями на разных церемониях и в социальных медиа, что неоднократно приводило к скандалам. Получил признание критиков и его неоднократно называли одним из величайших артистов XXI века.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что рэпер Канье Уэст отдал своей экс-супруге Ким Кардашьян вторую часть порно, в котором она принимала участие. По его словам, бывшая жена заплакала.