Новая победа Go_A: домашняя версия хита SHUM покорила YouTube

Забавная интерпретация хита SHUM популярной украинской группы Go_A набрала больше миллиона просмотров на YouTube. На короткой записи Wiwi Jam at Home солистка коллектива Екатерина Павленко исполняет песню в акустической версии, а также готовит вареники.

Соответствующий пост Go_A опубликовала на своей странице в Instagram. Музыканты также рассказали подписчикам, как сильно Евровидение изменило их жизнь.

"Нам очень приятно, что вам так понравилась акустическая версия SHUM. Наша группа ежедневно получает сотни приятных сообщений из разных уголков мира! Очень благодарны каждому из вас за поддержку!" – отметили они в сообщении.

Напомним, в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL Екатерина Павленко рассказала, что европейские зрители "почувствовали их честность". По словам солистки Go_A, на сцене "Евровидения" они проявили свою индивидуальность, чтобы удивить публику. "Они такого еще не слышали... Есть группы, которые делают качественную, но стандартную популярную музыку, а есть новаторы. Мы ориентировались на то, чтобы быть новаторами", – прокомментировала успех группы Павленко.

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Коротко о группе:

Go_A – популярная украинская электрофолк-группа. Представители Украины на "Евровидении-2021".

В ноябре 2016 года выпустили дебютный альбом "Иди на звук". В том же году Go_A победили в конкурсе The Best Track in Ukraine, а песня "Веснянка" попала на волны Kiss FM, где шесть недель подряд держалась на первой строчке в хит-параде "10 Dance".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после выступления на "Евровидении" песня украинской группы Go_A SHUM заняла лидирующие позиции в топах чартов музыкальных сервисов iTunes и Apple Music.