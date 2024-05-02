NK X Atomic Otro Way: 10 фактов о новом видео Насти Каменских Moloko

Дуэт певицы с известным исполнителем доминиканского происхождения Atomic Otro Way называется Moloko. NK эксклюзивно пригласила трек на популярные мировые телешоу – Despierta America, Premier Impacto и La voz de la mañana. Специально для OBOZ.UA певица поделилась интересными фактами о клипе и треке.

1. Песня Moloko была написана несколько лет назад. Однако после начала полномасштабного вторжения, как все украинцы, Настя Каменских поставила все свои мечты на паузу. Но сейчас артистка возвращается к реализации своих планов, чтобы иметь больше поводов появляться в эфирах международных топовых СМИ, чтобы громко говорить об Украине на весь мир.

2. Зажигательный трек создан в дуэте с Atomic Otro Way, 29-летним популярным доминиканским певцом, чьи треки на Spotify составляют более 100 млн прослушиваний. Певица обожает миксовать культуры и открыта для экспериментов в своем творчестве, именно поэтому и появилась эта яркая коллаборация.

3. Над видео работала полностью украинская команда. Его создала молодая режиссер Лиза Руда, которая только начала свой творческий путь. NK увлекается тем, сколько сейчас появляется в Украине новых талантов. Ее вдохновляет то, как люди разных поколений объединяются ради творчества, и в этом сочетании каждый привносит нечто уникальное. Потому певица сотрудничает с молодыми креативными командами. Стилем для видео занимался Андрей Аникеев, известный сотрудничеством со многими украинскими звездами.

4. Работа над видео длилась один съемочный день. Через комендантский час нельзя было отставать от графика. Съемки проходили на столичной студии, возле которой оборудовано бомбоубежище на случай тревог и ракетной опасности. В день съемок в столице не было объявлено тревогу, поэтому артистке и съемочной команде удалось снять все по графику.

5. Все декорации создавались индивидуально для видео. По словам декораторов, сложнее всего было найти галлон для молока, поскольку в Украине молоко продают в другой таре. Однако их удалось приобрести в магазине. Стеклянные бутылки для молока ехали на съемочную площадку из города Стрый. А таз, в котором артистку обливали молоком из Запорожья. Сено было привезено с настоящей коровьей фермы. Бедоны для молока также привезли с фермы в Киевской области, они были в ужасном состоянии, но команда декораторов их почистила и перекрасила. Лодка ждала свое "звездное время" семь или восемь лет, для этого видео его специально перекрасили в розовый цвет. Эффект волн на воде, воспроизведенной с помощью текстиля, создала огромное количество витродуев. В клипе использовалось настоящее молоко, которое пили его герои и которым обливали певицу. За все время съемок было потрачено более 300 литров.

6. Роль молочника в клипе сыграл молодой, украинский секс-символ, певец Ostrovskyi. В медиа довольно долго ходили слухи о совместном дуэте артистов, потом даже о романе. Но в результате выяснилось, что Ostrovskyi стал главным героем новой видеоработы Каменских.

7. Ни один из образов для видео Moloko не создан по референсам. Андрей Аникеев переслушивал трек, визуализировал образы и создавал эскизы. Эскизы показали артистке, после чего все вместе утверждали идеальный вариант.

8. В видео Moloko певица примерила четыре образа легендарных женщин: соблазнительница Клеопатра, современная Афродита, Венера Милосская и Шахерезада.

9. Образ Афродиты создавали вручную, для артистки расшили юбку стеклярусом. Корсет с гиперболизированными крыльями был очень неудобным, в нем было тяжело двигаться, практически невозможно согнуться. Однако Каменская стойко выдержала все испытания.

10. Влажное платье Венеры лепили руками на манекене, созданном по фигуре NK. На это ушло двенадцать метров ткани. Затем четыре часа команда создавала необходимую форму. Сутки платье сохло, а уже потом его надели на артистку.