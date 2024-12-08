Нино Катамадзе призналась, переедет ли жить в Украину: моей стране сейчас нужно, чтобы мы были там

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе, которая искренне поддерживает Украину в войне с Россией и признается в любви к нашей стране, призналась, планирует ли переезжать жить в любимое государство после того, как сетью поползли слухи об этом. Знаменитость объяснила, что на самом деле этого делать не собиралась, ведь в своей стране, где сейчас происходит противостояние активного населения и власти, она больше нужна.

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Певица отметила, что ее муж не против переезда после окончания войны, но она пока не готова к такому поступку. Это прозвучало в интервью "Суспільному Одеса".

Журналистка поинтересовалась у знаменитости: "Правильно, я понимаю, что есть шанс, что вы можете после войны переехать в Украину?"

На это Нино Катамадзе ответила: "Не знаю... Потому что торгуют, конечно, некоторыми интервью, что я переезжаю в Украину. Но это такая интерпретация журналистов. Моей стране сейчас нужно, чтобы мы были там и делали важные дела нашей присутствием, нашей позицией. Чтобы наша Украина не была одна, чтобы мы должны были стоять крепко на ногах. Чтобы мы вместе, наконец, открыли дверь в Европе. Чтобы людей и защищающих нас стран было много. Чтобы наш общий враг не испортил будущее наших детей".

За время полномасштабной войны певица побывала в Украине уже 15 раз. За это время она была в потенциальной опасности, однако муж Катамадзе не прочь, чтобы она даже переехала сюда жить.

"Он не против, если я перееду жить здесь. Потому что, когда твое сердце горит, оно видно, что твоя любовь – это истинное и честное. Если ты хочешь порадовать хоть одного человека твоим присутствием, твоими объятиями, твоим пением, то это нужно делать. Невозможно просто сидеть дома и строчить в социальных сетях", – призналась артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Нино Катамадзе призналась, почему выступала в России. У нее не было иного выбора.

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