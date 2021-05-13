Никитюк в купальнике сравнила себя с Кардашьян. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свою фигуру в купальнике. На одном из фото знаменитость использовала фотошоп и сделала из себя Ким Кардашьян.

Телезвезда часто шутит над собой и публикует веселые кадры. Соответствующие снимки Никитюк разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, ведущая позировала на камеру в цельном бикини белого цвета. Свой образ она дополнила стильной соломенной шляпой и браслетом. Кроме того, на одном из кадров Никитюк с помощью специального приложения увеличила свою пятую точку, а на другом – показала настоящие формы.

"Доброе утро, мои птички. На ночь намазалась кремом от Ким Кардашьян и посмотрите! У вас такое было?" – пошутила знаменитость.

Напомним, Никитюк не раз шутила в сети по поводу своей внешности. Так, ранее она с помощью фотошопа также решила сделать из себя "Ким Кардашьян". Телеведущая позировала на Мальдивах в раздельном купальнике.

Также Никитюк сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер. А на другом снимке появилась белая лошадь, гриву которой также раздувает.

Кроме того, телеведущая показывала снимок, на котором продемонстрировала свою "косолапость".

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным видео, на котором решила пошутить по поводу своей внешности. Знаменитость показалась в новом парике и назвала себя "женой Чубакки".