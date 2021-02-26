Никитюк сравнила себя с 'женой Чубакки'. Видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным видео, на котором решила пошутить по поводу своей внешности.

Знаменитость показалась в новом парике и назвала себя "женой Чубакки". Соответствующий ролик она опубликовала на странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как рассказала телезвезда, сейчас она приехала на кастинг, где якобы ищут актрису на роль жены Чубакки. Затем Никитюк продемонстрировала парик на голове из пышных русых волос.

"Как бы сказала Рената Литвинова: "Ой, с этим цветом я похожа на какую-то расфуфыренную кошку, которую драли", – пошутила телеведущая.

Отметим, Чубакка – персонаж киносаги "Звездные войны". Он путешественник из племени вуки, механик на космическом корабле Хана Соло "Сокол тысячелетия", а позже капитан.

Напомним, Никитюк не раз шутила в сети по поводу своей внешности. Так, ранее она с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян". Телеведущая позировала на Мальдивах в раздельном купальнике.

Также Никитюк сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер. А на другом снимке появилась белая лошадь, гриву которой также раздувает.

Кроме того, телеведущая показывала снимок, на котором продемонстрировала свою "косолапость".

Леся Никитюк – это украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным видео, которым развеселила пользователей сети. Телезвезда предстала перед фанатами с помадой на губах ярко-бордового цвета, которую затем размазала по лицу.