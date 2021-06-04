Никитюк сменила имидж и сравнила себя с Кайли Дженнер. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала откровенный прозрачный наряд. Также знаменитость появилась на публике с новым цветом волос.

Соответствующие фото телезвезда опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты оценили кадры и засыпали ведущую комплиментами.

Так, Никитюк позировала на камеру в черном боди, сверху которого надела прозрачную накидку с длинными рукавами. Свой образ она дополнила массивными сережками и босоножками на небольшой шпильке.

Кроме того, ведущая показалась с длинными волосами темного оттенка. Но, вероятно, это всего лишь парик.

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"Или все-таки костюм "Последний шанс?". На второй фотке максимально Кайли Дженнер", – подписала кадры Никитюк.

Пользователям сети очень понравился лук ведущей, и они оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Это вообще нет слов! Богиня! Как можно быть такой?", "Хорошая", "Шикарная", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала свою фигуру в купальнике. На одном из фото знаменитость использовала фотошоп и сделала из себя Ким Кардашьян.