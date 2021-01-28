Никитюк разозлилась из-за купальных трусов и выругалась на бренд. Видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк пожаловалась на купальник одного из брендов. Так, сейчас знаменитость отдыхает на Мальдивах и ее очень возмутили трусы, которые за несколько дней растянулись.

По словам Никитюк, она очень злая на фирму, которая выпускает подобные купальники. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram-stories (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ведущая отметила, что в жизни она вовсе не конфликтный человек, но на данный момент ей очень "хочется обматерить" бренд, который шьет такие купальники. В кадре видно, что низ значительно отличается от верха – он сильно растянулся.

"Посмотрите на эти трусы. Четыре дня, а им уже каюк. Это г***о собачье, или кошачье, я не знаю", – сказала Никитюк.

Она добавила, что не понимает, как в наше время нельзя научиться делать купальники. После этого ведущая показала, что к наряду еще идет юбка.

"Я поняла, вот зачем здесь юбка. Это когда г***о-трусы уже можно натягивать на слона, то значит можно надеть юбку, которая все это прикроет. Спасибо", – подытожила знаменитость.

Напомним, Леся Никитюк – это украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк показала дорогое белье от известного бренда Agent Provocateur стоимостью около 6,5 тысяч гривен.