Никитюк повеселила поклонников видео с размазанной помадой на лице

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным видео, которым развеселила пользователей сети.

Знаменитость засыпали комментариями. Соответствующий ролик Никитюк опубликовала в приложении TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, телезвезда предстала перед фанатами с помадой на губах ярко-бордового цвета. Также ведущая использовала специальный фильтр в сети, который увеличивает лицо.

На первом кадре Никитюк показала аккуратно накрашенные губы, а на остальных она решила размазать косметику. Кроме того, в ролике знаменитость появилась под легендарную песню Queen – Bohemian Rhapsody и "пропела" фразу "Gallileo".

Отметим, что поклонники оценили видео Никитюк. Многие посмеялись и назвали ведущую "крутой".

"Леся Ивановна как всегда самая прекрасная и лучшая", "Крутая", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Никитюк не раз шутила в сети по поводу своей внешности. Так, ранее она с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян". Телеведущая позировала на Мальдивах в раздельном купальнике.

Также Никитюк сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер. А на другом снимке появилась белая лошадь, гриву которой также раздувает.

Кроме того, телеведущая показывала снимок, на котором продемонстрировала свою "косолапость".

Леся Никитюк – это украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леся Никитюк показала шикарную фигуру в откровенном мини. Она опубликовала снимок, на котором позирует в эффектном наряде.