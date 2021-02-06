Никитюк показала свою 'косолапость' на фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором продемонстрировала свою "косолапость". Знаменитость решила показать архивный кадр с отдыха на Мальдивах.

Телезвезда позировала на фоне моря. Соответствующее фото Никитюк опубликовала на странице в Instagram-stories (его можно посмотреть ниже).

Так, телеведущая появилась в коротких джинсовых шортах черного цвета и белой майке. Также она надела темную кепку, кроссовки и взяла с собой сумку.

К слову, на фото Никитюк стала так, будто кажется, что у нее проблемы с ногами. Звезда решила пошутить по этому поводу.

"Косолапенькая от Бога", – подписала кадр ведущая.

Стоит отметить, что Никитюк не раз шутила в сети по поводу своей внешности. Так, ранее она с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян". Телеведущая позировала на Мальдивах в раздельном купальнике.

Также Никитюк сравнила свои длинные волосы с гривой лошади. Она сделала коллаж из фото, на котором показалась в купальнике, и где ее волосы развивает ветер. А на другом снимке появилась белая лошадь, гриву которой также раздувает.

Леся Никитюк – это украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леся Никитюк заявила, что, по ее мнению, ложь и обман будет постигать людей всегда и иногда даже с какой-то цикличностью. Но нужно за это благодарить и отпускать – ведь только так вы сможете двигаться дальше.