Никитюк показала свой скромный райдер. Видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала поклонникам, чем ее кормят на мероприятиях. По словам артистки, у нее достаточно скромный райдер.

Соответствующее видео Никитюк опубликовала в личных Instagram-сторис. Так, на нем можно увидеть, что в гримерку для знаменитости приносят фрукты и сухофрукты, свежые овощи, черный шоколад и сыр Рикотта. Также на столе обязательно должна стоять вода без газа (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот, смотрите, это мой райдер. Чтобы вы не думали, что я зажиточная женщина. У меня все по-простому. Единственное, что я иногда добавляю – это мой любимый сыр Рикотта", – заявила Никитюк.

Леся Никитюк – украинская телеведущая. Наиболее известна по телепередаче "Орел и Решка". В ноябре 2017 года приняла участие во втором полуфинале третьего сезона шоу "Лига смеха" на 1+1.

В конце августа 2018-го стала ведущей развлекательного шоу "Хто проти блондинок?"

Также звезда была участницей проекта "Рассмеши комика", "Зоряні яйця", "Танці з зірками" и многих других.

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