Никитюк показала фигуру Ким Кардашьян в купальнике на Мальдивах. Фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками снимком, на котором с помощью фотошопа решила сделать из себя "Ким Кардашьян".

Таким образом знаменитость пошутила над своей фигурой. Соответствующее фото Никитюк опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Перед подписчиками телеведущая позировала на Мальдивах в раздельном купальнике. На первом снимке Никитюк с помощью фотошопа увеличила себе бедра и уменьшила талию, а на втором – показалась без ретуши.

"Говорят, в далеком 1987 году, отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким... Как думаете, звонить в "Жди Меня" 937 99 92?" – написала знаменитость.

В комментариях поклонники Никитюк оценили ее юмор и засыпали комплиментами. А некоторые даже поверили в фотошоп.

"Леся Кардашьяновна", "Я ж почти поверила", "Фотошоп и реальность", "Мать моя женщина, вот это фигура", "Мне одной кажется, что здесь фотошоп?", "Спросить у мамы не помешает…", "Хороший фотошоп, качественный", – пишут люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками забавным коллажом из фото, на котором сравнила свои длинные волосы с гривой лошади.