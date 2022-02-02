Ни грамма макияжа, а кожа сияет. В чем секрет красоты 55-летней Сальмы Хайек

Популярная мексикано-американская актриса Сальма Хайек в очередной раз удивила поклонников снимком, на котором позировала перед камерой без грамма косметики. Лицо 55-летней звезды на фото выглядит свежо и молодо. Фотошоп и фильтры знаменитость предпочитает не использовать, а вместо них выбирает особенный уход за кожей.

Свое селфи без макияжа Хайек опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она запечатлена с мокрыми волосами, в купальнике, смотрящая вдаль.

В комментариях поклонники отметили, что кожа актрисы буквально сияет. Также интернет-пользователи поинтересовались, как звезде удается выглядеть безупречно и молодо в весьма зрелом возрасте.

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Как ранее артистка рассказывала журналу Elle, сохранить естественную красоту ей помогает особенный ингредиент, использующийся для лечения кожи – тепецкоуит. Такое средство очень популярно среди мексиканских женщин. Он эффективно борется с морщинами, поскольку стимулирует выработку коллагена. Кроме того, его наносят как маску на волосы, чтобы укрепить их и предотвратить выпадение.

"Я люблю ингредиент под названием тепецкоуит, который используется в Мексике для пострадавших от ожогов, потому что он полностью восстанавливает кожу. Никто в США не использует его, кроме нас. Вот почему у меня нет ни ботокса, ни пилингов, ни каких-либо других операций", – рассказала кинозвезда.

Изданию The New York Times Хайек также сообщила, что никогда не умывается по утрам косметическими средствами: мылом, пенкой, тоником и прочее.

Актриса объяснила: "Моя бабушка учила меня, что ночью наша кожа восполняет все, что мы потеряли в течение дня. Кроме того, если я очень хорошо умываюсь перед сном, почему мое лицо должно быть грязным, когда я просыпаюсь?"

Смывать макияж знаменитость предпочитает натуральными средствами. Например, кокосовым маслом. Утром она иногда делает особенную процедуру: небольшое полотенце пропитывает розовой водой (водный раствор компонентов эфирного масла розы) или сывороткой из ромашки, затем кладет влажное изделие в микроволновую печь, чтобы образовался пар. Теплым полотенцем Сальма накрывает лицо, а через несколько минут умывается холодной водой.

Коротко о звезде:

Сальма Хайек – 55-летняя мексиканская и американская киноактриса, режиссер и продюсер. На телевидении дебютировала в 23-летнем возрасте (сериал "Тереза").

Известна по таким популярным кинолентам, как "Бандитки", "После заката", "Гонщики", "От заката до рассвета" и др.

Получила титул "Женщина года-2001" по версии журнала Glamour, а также вошла в список "25 самых влиятельных выходцев из Латинской Америки" издания Time.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Хайек показала фото после душа и удивила сеть своей естественной красотой. На снимке актриса играла в судоку на планшете.