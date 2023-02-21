''Нет ничего лучше'': Вакарчук впервые рассказал о первенце и назвал его любимые украинские слова

Украинский певец и фронтмен группы "Океан Эльзи" Святослав Вакарчук впервые заговорил о своем сыне Иване. В Международный день родного языка, который отмечается 21 февраля, музыкант признался, что его первенец уже может говорить на украинском и у него есть любимые слова.

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Об этом артист поделился в Instagram. Cтаршему ребенку Вакарчука 1 год и 8 месяцев. Малыш любит говорить слова "поезд", "барсук", "еж" и "чемодан". Но, как отметил украинец, фавориты Вани постоянно меняются.

"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить. Говорить на родном языке! Это счастье! (кстати, еще одно любимое слово нашего Ивана). Украинский язык – это самое сильное наше оружие. Наиболее стратегическая, так точно. С Международным днем родного языка, друзья!", – написал Вакарчук в личном блоге.

К слову, певец является счастливым отцом уже двоих детей. 19 июня 2021 года продюсер Евгения Яцута подарила любимому сына, а 21 июня 2022 года – дочь Соломию. Святослав предпочитает не рассказывать о своей личной жизни и наследниках. Фанаты до сих пор не видели малышей знаменитости.

До Яцуты лидер "Океан Ельзи" был женат на стилистке Ляле Фонаревой. Пара прожила в браке 20 лет. У бывшей супруги Вакарчука есть дочь Диана от первого брака, которая снималась в клипе "Я не здамся без бою".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, Святослав Вакарчук недавно вернулся с фронта, где давал мини-концерт. Певец рассказал, что помогает украинским защитникам не опускать руки и постоянно находится в тонусе. Он также упомянул, какие темы наиболее обсуждаемые на передовой.

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