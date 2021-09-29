'Неопознанное с Деми Ловато': певица встретила НЛО и решила снять об этом шоу. Видео

Американская певица Деми Ловато рассказала, что контактировала с инопланетянами. По словам знаменитости, это произошло во время визита в калифорнийский национальный парк Джошуа-Три.

Тогда исполнительница увидела синий шар. Такими откровениями звезда решила поделиться в рамках собственного шоу об инопланетянах "Неопознанное с Деми Ловато". Об этом пишет E! News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Я увидела синий шар. Он будто парил на расстоянии около 50 футов (15 метров) над землей", – заявила Ловато.

Певица отметила, что эта встреча изменила ее взгляд на мир. Кроме того, Ловато рассказала, что в своем шоу вместе с сестрой Даллас и другом Мэтью попытаются раскрыть правду о феномене НЛО.

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Также знаменитость подчеркнула, что вступила в контакт с НЛО в 2020 году. Тогда, по словам Ловато, она увидела большие огни, которые якобы оставили в небе вопросительный знак, а затем исчезли.

К слову, Деми Ловато – американская актриса кино и телевидения, певица и автор песен. В 2018 году артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за чрезмерного употребления героина. Она не раз говорила, что страдает от алкогольной и наркотической зависимости.

Также после расставания с музыкантом Джо Джонасом у Ловато был довольно тяжелый период. Однажды она даже ударила одну из своих танцовщиц по лицу. Позже Деми легла в центр психологической помощи в Чикаго. Она провела там три месяца. В феврале 2011 года певица покинула центр. Причиной срыва являлось биполярное расстройство, а также затяжная депрессия, осложненная булимией и анорексией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети всплыло видео с концерта американской певицы Деми Ловато, который состоялся всего за несколько дней до ее внезапной госпитализации по причине передозировки наркотиками. Во время шоу певица, названная самой сексуальной в мире, забыла слова своей песни о трезвости.