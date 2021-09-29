"Неопознанное с Деми Ловато": певица встретила НЛО и решила снять об этом шоу. Видео
Американская певица Деми Ловато рассказала, что контактировала с инопланетянами. По словам знаменитости, это произошло во время визита в калифорнийский национальный парк Джошуа-Три.
Тогда исполнительница увидела синий шар. Такими откровениями звезда решила поделиться в рамках собственного шоу об инопланетянах "Неопознанное с Деми Ловато". Об этом пишет E! News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Я увидела синий шар. Он будто парил на расстоянии около 50 футов (15 метров) над землей", – заявила Ловато.
Певица отметила, что эта встреча изменила ее взгляд на мир. Кроме того, Ловато рассказала, что в своем шоу вместе с сестрой Даллас и другом Мэтью попытаются раскрыть правду о феномене НЛО.
Также знаменитость подчеркнула, что вступила в контакт с НЛО в 2020 году. Тогда, по словам Ловато, она увидела большие огни, которые якобы оставили в небе вопросительный знак, а затем исчезли.
К слову, Деми Ловато – американская актриса кино и телевидения, певица и автор песен. В 2018 году артистка была госпитализирована в тяжелом состоянии из-за чрезмерного употребления героина. Она не раз говорила, что страдает от алкогольной и наркотической зависимости.
Также после расставания с музыкантом Джо Джонасом у Ловато был довольно тяжелый период. Однажды она даже ударила одну из своих танцовщиц по лицу. Позже Деми легла в центр психологической помощи в Чикаго. Она провела там три месяца. В феврале 2011 года певица покинула центр. Причиной срыва являлось биполярное расстройство, а также затяжная депрессия, осложненная булимией и анорексией.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее в сети всплыло видео с концерта американской певицы Деми Ловато, который состоялся всего за несколько дней до ее внезапной госпитализации по причине передозировки наркотиками. Во время шоу певица, названная самой сексуальной в мире, забыла слова своей песни о трезвости.
Ловато заявила, что перенесла три инсульта и сердечный приступ. По ее словам, когда у нее случился приступ, то врачи говорили, что у звезды есть всего 5-10 минут.
Также Ловато призналась, что у нее были сексуальные отношения с женщиной, которые ей понравились. По ее словам, опыт помог ей почувствовать себя лучше.