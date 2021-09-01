'Нельзя называть себя кобылой': Фреймут раскрыла секреты высококлассной леди

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут раскрыла секреты высококлассной леди. По ее словам, в первую очередь главное – осанка и взгляд.

Как рассказала знаменитость, леди никогда не горбится, даже если она устала. Соответствующий пост Фреймут опубликовала на странице в Instagram.

Леди никогда не горбится, даже если ее одолела усталость и побила жизнь. Ровная спина, головушка ровная. Между подбородком и грудью должно быть расстояние с ладонь. Если голова клонится вниз, как увядшая георгина, дама будет иметь неуверенный вид.

Леди никогда не отводит взгляд, разве что видит что-то совсем неприличное. Она смотрит на собеседника с теплом и вниманием, даже если тот пропащий.

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Дама хорошо знает, что говорить о коронавирусе, долгах, антихристе и дурацкой власти – занятие ленивых на скамейке у подъезда. Леди интересуется собеседником. Больше слушает, говорит мало. Она никогда не перебивает и не продолжает предложения за того, с кем общается.

Леди никогда не жалуется и не ноет. Даже если у нее было плохое утро, поссорилась с любимым, замерзла, получила штраф за превышение скорости, она не делится бедой с миром. Дама избегает следующих фраз: "Я так устала!", " Это ужас!", "Да, да, да, ага, ага" (не поддакивает после каждого предложения собеседника), " Ненавижу это!", "Когда это все кончится?", " Ну я и дура, кобыла, толстая корова" (здесь список бесконечный).

Леди контролирует свои радости и гнев. Никаких звуков, как крыса (я не знаю, правда, пищат ли крысы), не кривит нос, если ей противно, не повышает голос, даже если ей на голову ляпнуло из кондиционера.

Леди всегда чуткая к чужой беде. Даже если нет времени, вызовет "скорую", когда увидит, что кто-то лежит безжизненно на улице. Она занимается благотворительностью анонимно. Звонит стареньким родственникам. Леди отзывчива к ближнему. Одна моя знакомая спешила на работу. Вдруг ей прямо перед ногами упала дикая гусыня. Птицы летели на юг – а эта бедняга не преодолела. Моя подруга отложила дела и увезла птичку в приют.

Леди ест аккуратно, а не хлебает, как с перепоя; не облизывается; бортики ее тарелки чистые, она не дует на горячий суп. Барышня пользуется приборами, не дерется ними, словно отгоняет злых духов. Дама не кусает хлеб, не говорит с набитым ртом. И да, она оставляет немного в тарелке, даже если не наелась.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ольга Фреймут запустила специальный проект под названием "НіНіНі", в котором она рассказывает об этикете и правильных манерах. Поклонники знаменитости очень обрадовались новому шоу и радостно отреагировали в сети.