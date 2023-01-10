''Не заслуживает иметь украинский паспорт'': в сети гневно осудили позицию Повалий и выступили за лишение гражданства. Фото

Украинцы до сих пор не могут успокоиться после того, как певица Таисия Повалий развлекала россиян в новогоднюю ночь легендарной композицией "Червона рута". На фоне этого Павел Зибров, который дружил с вокалисткой 28 лет, упомянул в интервью, что предательница до сих пор имеет украинский паспорт и может пользоваться им за границей для получения привилегий.

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Под постом OBOZREVATEL в Facebook, который собрал около 150 комментариев, пользователи сети резко раскритиковали Повалий за ее предательство и высказали мнение, что ее давно пора лишить гражданства Украины и всех званий (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам комментаторов, артистка недостойна иметь украинский паспорт, "размахивать им в Европе, пользоваться их гостеприимством и благами цивилизации". Также люди отметили – высшая степень цинизма, во время войны петь песню Ивасюка его убийцам. Другие высказали свое мнение, подчеркнув, что справедливым наказанием для всех, кто "веселит московию" будет передать их в международный розыск.

"Все, что осталось? Паспорт? Нет, еще подлая душа", "Немедленно лишить гражданства и паспорта", "Она и раньше была как хамелеон! Запроданка, иуда, оборотень", "Предателям и предательницам не может быть места в Украине", "Война показала, кто есть кто", "Большой позор, что родилась и выросла в Украине. Была гордостью Украины, а потом стала предательницей. Как сейчас ей совесть позволяет пользоваться украинским паспортом?", – пишут в Facebook.

Напомним, Таисия Повалий родилась в селе Шамраевка Киевской области. В октябре 2022 года стало известно, что она была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как писал OBOZREVATEL, депутат Государственной Думы РФ обратился к генпрокурору России с просьбой дать правовую оценку действиям Валерия Меладзе после его фразы "Героям Слава" в Дубае. Забыть про инцидент в ОАЭ не могут даже после оправданий исполнителя, которые раскритиковали украинские звезды и российские артисты.

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