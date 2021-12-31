'Не могу поверить': Энтони Хопкинс рассказал о страшном диагнозе

Британский актер Энтони Хопкинс, широко известный в мире благодаря роли Ганнибала Лектора в серии ужастиков, рассказал о своей болезни. 84-летняя звезда уже 14 лет живет со страшным диагнозом – синдром Аспенгера, в который он до сих пор не может поверить.

По словам артиста, он не чувствует изменения в себе, однако допускает, что может просто не замечать их. Об этом Энтони сказал в интервью журналу GQ, передает Express (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хопкинс вспомнил, что в 70 лет один из врачей сообщил ему о синдроме Аспенгера, который характеризуется серьезными трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром взглядов и занятий.

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Но актер убежден, что не испытывает ни одного из симптомов выявленной болезни, потому отказывается в нее верить.

"Я не знаю. Вообще-то, я не могу поверить в это. Я не чувствую никакой разницы. Я думаю, что это приукрашено. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, я невежественный", – сказала знаменитость.

В целом, Энтони относится к своей болезни с юмором, ведь считает, что любой может столкнуться с недугом.

"Есть отличная поговорка, которая гласит, что нам всем крышка. Мы всегда были и всегда будем. Весь человеческий род в полной заднице", – пошутила звезда фильма "Молчание ягнят".

Не сдерживаясь в своих выражениях, сэр Хопкинс также подчеркнул, что человечество "уничтожило половину планеты", несмотря на наличие "прекрасных мозгов". По его словам, ученые любят вешать лишние ярлыки и "приукрашать" действительность, вместо того чтобы сосредоточиться на важных вещах.

Отметим, что синдром Аспенгера иногда называют формой высокофункционального аутизма. То есть аутизма, при котором способность функционировать относительно сохранена. Обычно люди с этим диагнозом могут обнаружить, что им сложно понимать социальные ситуации и тонкие формы общения, такие как язык тела, юмор и сарказм.

Коротко о звезде:

Энтони Хопкинс – британский и американский актер театра и кино, кинорежиссер, композитор. Наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектора. В 2003 году Энтони Хопкинс стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы, с 2008 года является членом Британской академии кино и телевизионных искусств.

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