'Не корю себя, я счастлива': Настя Каменских оправдалась за лишние килограммы

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая вместе со своим мужем Потапом отдыхает в Хорватии, рассказала подписчикам о спорте и питании. Знаменитость заявила, что была категорична по отношению к себе, но все изменилось.

Соответствующий пост певица опубликовала в Instagram. Каменских написала, что раньше получала удовольствие от строгого режима питания и тренировок.

"Я кайфовала от очень требовательного отношения к самой себе. Либо черное, либо белое. Так и никак по-другому", – написала певица.

Каменских отметила, что она получала результат от такого подхода, но как только набирала лишние полкилограмма – осуждала себя. Теперь, по ее словам, все изменилось.

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"Сегодня все иначе. Я ищу и постепенно нахожу свой баланс между черным и белым. Между запретами и разрешениями. В моей жизни все так же присутствует спорт, сбалансированное питание и желание идти к целям! Но при этом я не корю себя за лишние см в объеме или пару кг", – отметила Каменских.

Звезда подчеркнула, что такие перемены в жизни приносят ей счастье.

"Я счастлива от того, что меняюсь. Не знаю, как будет завтра, но сегодня каждое изменение я встречаю с любовью, принятием и благодарностью", – подытожила знаменитость.

Отметим, что Каменских опубликовала фото, на котором она позирует в мини-платье сливочного цвета на тонких бретельках. Вместо пояса на ее талии – цепочка, подчеркивающая ее фигуру. Образ певица дополнила прозрачными босоножками и украшениями.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Настя Каменских и Потап взяли с собой на отдых мам, а также друзей и близких.